Лідери американського автопрому судяться з владою Каліфорнії: яка причина

Заяву подали до суду у понеділок, 11 серпня, в Сакраменто, столиці штату. Відповідачами названо Каліфорнійську раду з природних ресурсів та губернатора-демократа Гевіна Ньюсома. Мова йде про так зване "Партнерство чистих вантажівок", прийняте одинадцятьма штатами США. Таким чином, два роки тому виробники вантажівок взяли на себе зобов'язання в майбутньому значно скоротити викиди CO₂ у сфері великовантажного транспорту.

Яке пише Reuters, у скарзі виробники вантажівок заявили, що "скасування Трампом схвалення Агентством з охорони навколишнього середовища США плану Каліфорнії щодо збільшення продажів важких вантажівок з нульовим рівнем викидів та скорочення викидів оксиду азоту перешкоджає забезпеченню виконання цього законодавства штатом".

Таким чином виробники вантажівок підкреслили, що "OEM-виробники (основні виробники оригінального обладнання) знаходяться в неможливому становищі" і "позивачі затиснуті між правилами Каліфорнії та діями федерального уряду США проти них".

"Каліфорнія вимагає, щоб виробники оригінального обладнання (OEM) дотримувалися законів; Сполучені Штати стверджують, що такі закони є незаконними, і наказують виробникам оригінального обладнання ігнорувати їх. Така ситуація є неприйнятною", – зазначається в позовній заяві.

Позивачі акцентують на виконанні "Партнерства за чисті вантажівки" – програми 2023 року, яка надає вантажовиробникам гнучкість у виконанні вимог щодо викидів, одночасно просуваючи мету Каліфорнії щодо зниження викидів. Виробники вантажівок заявили, що регуляторна невизначеність завдала непоправної шкоди, оскільки вони не можуть планувати виробництво заздалегідь, не знаючи, які транспортні засоби їм дозволять продавати.

Позов має велику вагу, оскільки чотири виробники охоплюють значну частину ринку продажів вантажівок. Найбільшу частку мають Daimler – майже 40 відсотків, Volvo – близько 15 відсотків. На тлі складної ситуації на ринку вантажних автомобілів та інфраструктури зарядних станцій у США це тривожний симптом.

Нагадаємо, у США вантажівкам доводиться долати абсолютно різні відстані, а зарядна інфраструктура в деяких частинах США ще недостатньо розрахована для цього. Прогнози про погіршення стану справ на ринку комерційного транспорту підтвердилися - у виробників вантажних автомобілів в США показники продажів знизилися. Тож мета зараз – заощадити кошти. І цілком зрозуміло: високих штрафів слід уникати, наскільки це можливо.

При цьому патріарх американського автопрому Cummins не приєднується до позову й судового процесу.