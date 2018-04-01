Третє квітня може стати історичним днем, оскільки відсьогодні самокеровані автомобілі можуть абсолютно законно пересуватись дорогами загального користування без контролюючого пілота.

Силіконова долина – осередок передових технологічних компаній, серед яких і лідери у автономноу уравлінні, такі як Cruise Automation і Waymo. Також у каліфорнійському місті Сан-Франциско базується і Uber. Тож не дивно, що саме цей американський штат першим у світі дозволив тестування безпілотних автомобілів на дорогах загального користування без контролюючого пілота.

Для отримання відповідного дозволу виробники чи оператори парку автопілотних автомобілів мають подати заявку до Департаменту транспортних засобів Каліфорнії. Однак поки що жодна з компаній не скористалась цією нагодою, повідомило видання Mercury News з посиланням на прес-секретаря Департаменту.



Фото: безпілотний автомобіль Waymo / Waymo

У Waymo повідомили, що компанія наразі проводить підготовку до цього етапу та випустить свої безпілотники на вулиці каліфорнійських міст як тільки буде готова. Тим часом спікер Uber повідомив, що зараз компанія активно займається владнанням інциденту з фатальною аварією. До речі, компанія не подовжила свій дозвіл на тестування безпілотників у Каліфорнії, цими вихідними вийшов термін дії актуального, тож у подальшому Уберу доведеться отримувати новий.

Cruise також не поспішає відправляти у відпустку своїх контрольних водіїв. Тож на сьогоднішній день поки що жодна з компаній не скористалась законним правом на виведення автономних автомобілів без пілотів.

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