Невтішна статистика говорить про те, що FCA потрібно вжити екстрених заходів, аби втримати преміум-марку на плаву.

Незважаючи на суцільні мінуси у статистиці продажів Maserati, новий виконавчий директор Fiat Chrysler Automobiles Майк Манлі впевнений, що італійський бренд ще може “упіймати хвилю” і робить ставку на Китай.

За останні три місяці поставки автомобілів Maserati впали на 41% у порівнянні з аналогічним періодом у 2017 році. Основною причиною такого зниження стало падіння китайських продажів на 69 відсотків. На решті ринків також зафіксоване значне падіння попиту: мінус 22% у Північній Америці, мінус 23% у Європі, на Близькому Сході та в Африці.

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Однією з причин зниження поставок у Китаї було повідомлення про те, що з 1 липня мито на імпортні авто буде знижено з 25% до 15%, тож багато імпортерів і дилерів скоротили обсяг замовлень до 1 липня.

У першій половині 2018 року Maserati продала 17 200 автомобілів по всьому світу. На тому ж етапі минулого року обсяг продажів склав рекорд 25 100.

Через зменшений попит Maserati має надлишок запасів і цього місяця закриває на три тижні свій завод Мірафйорні у Туріні, де збирається кросовер Levante.

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