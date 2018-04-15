Шведський кросовер Volvo XC90 визнано найбезпечнішим автомобілем у Британії. Більше 50 тисяч проданих автомобілів і жодного фатального ДТП.

Thatcham Research провела дослідження у результаті якого назвала Volvo XC90 найбезпечнішим автомобілем Британії, значною мірою завдяки системі запобігання зіткненню.

Великий шведський кросовер XC90 продається у Британії з 2002 року, з того часу було продано більше 50 тисяч автомобілів, та не було зафіксовано жодного випадку смертельного ДТП. Дослідницька компанія Thatcham Research назвала систему запобігання зіткненню найвизначнішим винаходом у обшласті безпеки з часів появи паска безпеки у 1965 році.

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Назва системи запобігання зіткненню пізніше трансформувалась у Autonomous Emergency Braking (АЕВ) – автономне екстренне гальмування. Автори дослідження відзначають, що для третини сучасних автомобілів ця система є стандартним оснащенням у той час як для решти пропонується у якості опції. Уряд Євросоюзу розгляне можливість зобов’язати автовиробників включати АЕВ у список базової комплектації.

Інші корисні системи, відмічені авторами дослідження:

- Адаптивний круїз контроль

- Реверсивне екстренне гальмування

- Моніторинг сліпих зон

- Утримання у смузі руху

Ще одна система, що допоможе зробити поїздки безпечнішими – Autonomous Emergency Steering, автономне екстренне керування. Система покликана тимчасово прийняти на себе управління кермом автомобіля для того, аби уникнути зіткнення. Ця система наразі знаходиться у розробці.

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