Автомобіль, який “живе” просто неба або часто паркується у поганому районі, потрібно захищати він крадіжки та проникнення зловмисників у салон. Кожен автовласник сьогодні може обирати між електронною сигналізацією і механічними засобами захисту. Вагаючись при цьому: що краще? Але експерти “Авто 24” переконані, що ставити питання таким чином не можна.

Спочатку коротко про сутність електронних і механічних протиугонних систем. Перш за все доведеться згадати, що механічні пристрої були першими протиугінними засобами. І вже той факт, що вони збереглися на ринку в епоху тотальної комп’ютеризації, багато про що говорить.

Професійні автокрадії можуть відчинити та вкрасти машину з будь-якою охоронною системою. Питання у тому, чи виправданим буде ризик для них.

Електронні охоронні системи

Це кілька електронних схем, які після постановки в режим охорони відслідковують несанкціоновані відкриття дверей, спроби запуску двигуна, переміщення автомобіля. При спробі зловмисника заподіяти машині щось недобре сигналізація здіймає тривогу в той чи інший спосіб та блокує роботу двигуна, причому у кілька способів.

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Вмикається і вимикається режим охорони простим натискуванням кнопки. Власник при цьому може перебувати на відстані від машини, навіть в іншій країні. А повідомлення про зазіхання на його рухому власність він отримує або на брелок, або на смартфон. Найдорожчі системи можуть навіть зателефонувати диспетчеру, щоб той викликав на місце наряд поліції.

Сучасні охоронні системи можуть повідомляти власника про тривогу та місце знаходження машини, навіть коли він перебуває за тисячі кілометрів.

Плюси і мінуси електронних систем охорони

Плюси Підіймає тривогу: викликає власника, поліцію та привертає увагу перехожих.

Блокує роботу двигуна.

Одна система створює кілька бар’єрів.

Легко активується та дезактивується.

Зручні допоміжні функції Мінуси Складна і дорога інсталяція.

Висока ціна.

Вразлива до електронного зламу – код-граберів. Механічні протиугінні засоби

“Механіка” блокує переміщення тих чи інших органів керування автомобілем – і через це крадій не може привести машину у рух та поїхати на ній.

Механічні засоби захисту лише здаються примітивними. Але вони відбирають у крадія найдорожче для нього – час. Бо кожна секунда для нього – це ризик бути помічним.

В першу чергу це блокувальник важеля (селектора) коробки передач, який намертво фіксується у положенні задньої передачі або “паркування”. Його часто називають “мультилок” (від Mul-T-lock – бренду однієї з найвідоміших систем секреток). Другий за популярністю, певно, блокатор керма. Це теж може бути замок на рульову колонку або так звана “кочерга”, яка не дає повернути “баранку”, впираючись у торпедо або лобове скло. Нарешті, є пристрої, які в той чи інший спосіб перешкоджають натискування педалей – в першу чергу зчеплення, але можливі варіанти.

Блокувальники керма та педалей навмисне роблять помітними здалеку – щоб крадій відразу розумів, що тут на нього чекають додаткові проблеми.

До загальних недоліків механічних засобів відноситься певна складність їхнього використання для водія. Адже для цього потрібно виконати кілька послідовних дій: встановити пристрій, замкнути його на ключ, витягнути ключ. Розблокування зазвичай відбувається за тією ж схемою, але у зворотному порядку. Причому для маніпуляцій з блокувальниками селектора трансмісії та педалей водієві доводиться ще й виконувати певні акробатичні дії. Винятки бувають, але лише “в один бік” – наприклад, лише на активацію пристрою.

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Так само як і електронну охоронну систему, злочинець може зламати механічний пристрій – причому в буквальному розумінні. Але для цього потрібен силовий слюсарний інструмент – громіздкий і помітний стороннім спостерігачам. До того ж робота з таким обладнанням приваблює увагу більше, аніж маніпуляції з кнопками код-грабера при втручанні в роботу електронної “сигналки”.

Плюси і мінуси механічних протиугінних засобів

Плюси Відносно доступна ціна (стосується не всіх).

Незручності під час насильницького зламування крадієм.

Візуальне відлякування потенційного зловмисника. Мінуси Не перешкоджає крадіжці речей з салону та багажника.

Вимагає певного часу на активацію та деактивацію.

Блокатор важеля коробки передач іноді не так просто змонтувати на машину. Зазвичай вони призначаються для конкретної моделі авто.

Механіка чи електроніка?

Як бачимо, плюси і мінуси пристроїв проти викрадення обох видів доповнюють один одного. Виходить, що кожен з типів створює свій бар’єр для злочинця – тому експерти-криміналісти і радять в ідеалі використовувати обидва типи.

Погоджуються з цим і самі автокрадії. У своїх одкровеннях вони визнають, що чим більше охоронних засобів бачать вони на автомобілі, тим менше сенсу вони бачать для себе у посяганні на нього. Навіть якщо кожен із засобів конкретний злодій може подолати, то процес боротьби з ними для заволодіння машиною може розтягнутися настільки, що його просто “застукають” на місці злочину. Тому для таких людей завжди простіше обрати іншу машину-жертву, на торпедо якої не височить “кочерга”, а під склом не блимає світлодіод охоронної системи.

Серйозний мінус більшості механічних пристроїв у тому, що на їхню активацію водієві щоразу доводиться витрачати час та певні зусилля. Через це їх використовують не завжди.

Рекомендація Авто24

За інформацією від правоохоронних органів, зловмисники, які спеціалізуються на крадіжках машин, вважають за краще не зв’язуватися з авто, на якому вони бачать відразу кілька охоронних засобів, тим більше – незнайомого типу. Тому, по-перше, не соромтеся використовувати нетипові, нестандартні протиугонні пристрої, а по друге, не намагайтеся замаскувати їх. Приховувати варто лише замкову щілину або інший механізм, що замикає пристрій – не варто, щоб злочинець мав змогу заздалегідь підготувати відмичку потрібного типу.

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