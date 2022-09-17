Автомобиль, который "живет" под открытым небом или часто паркуется в плохом районе, нужно защищать он угона и проникновения злоумышленников в салон. Каждый автовладелец сегодня может выбирать между электронной сигнализацией и механическими средствами защиты. Непросто при этом решить: что лучше? Но эксперты "Авто 24" убеждены, что ставить вопрос таким образом нельзя.

Сначала коротко о сути электронных и механических противоугонных систем. Прежде всего, придется упомянуть, что механические устройства были первыми противоугонными средствами. И уже тот факт, что они сохранились на рынке в эпоху тотальной компьютеризации, о многом говорит.

Профессиональные автоворы могут вскрыть и угнать машину с любой охранной системой. Вопрос в том, насколько оправдан будет риск.

Электронные охранные системы

Это несколько электронных схем, которые после постановки в режим охраны отслеживают несанкционированные открывания дверей, попытки запуска двигателя, перемещение автомобиля. При попытке злоумышленника причинить машине что-то нехорошее, сигнализация поднимает тревогу тем или иным способом и блокирует работу двигателя, причем несколькими способами.

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Включается и выключается режим защиты простым нажатием кнопки. Владелец при этом может находиться вдали от машины, даже в другой стране. А сообщение о посягательствах на его движимое имущество он получает либо на брелок, либо на смартфон. Продвинутые системы могут даже позвонить диспетчеру, чтобы тот вызвал на место наряд полиции.

Современные охранные системы могут сообщать владельцу о тревоге и месте нахождения машины, даже когда он сам находится за тысячи километров.

Плюсы и минусы электронных систем охраны

Плюсы Поднимает тревогу: вызывает владельца, полицию и привлекает внимание прохожих.

Блокирует работу двигателя.

Одна система создает несколько барьеров.

Легко активируется и деактивируется.

Полезные вспомогательные функции Минусы Сложная и дорогостоящая инсталляция.

Высокая цена.

Уязвимость к электронному взлому – код-граберу. Механические противоугонные средства

"Механика" блокирует перемещение тех или иных органов управления автомобилем - и поэтому вор не может привести машину в движение и уехать на ней.

Механические средства защиты только кажутся примитивными. Но они отбирают у злоумышленника самое дорогое для него – время. Ибо каждая секунда для него – это риск быть пойманным.

В первую очередь это блокиратор рычага (селектора) коробки передач, который намертво фиксируется в положении задней передачи или “парковка”. Его часто называют “мультилоком” (от бренда одной из известных систем секреток). Второй по популярности, вероятно, блокиратор руля. Это тоже может быть замок на рулевую колонку или так называемая "кочерга", которая не дает поворачивать "баранку", упираясь в торпедо или лобовое стекло. Наконец, есть устройства, которые тем или иным способом препятствуют нажатию педалей – в первую очередь сцепления, но возможны варианты.

Блокираторы руля и педалей умышленно делают заметными издалека – чтобы угонщик сразу понимал, что здесь его ждут дополнительные проблемы.

К общим недостаткам механических средств относится определенная сложность использования для водителя. Ведь для этого нужно выполнить несколько последовательных действий: установить устройство, запереть его на ключ, вытащить ключ. Разблокировка обычно происходит по той же схеме, но в обратном порядке. Причем для манипуляций с блокираторами селектора трансмиссии и педалей водителю приходится выполнять определенные акробатические действия. Исключения бывают, но только в одну сторону – например, только на активацию устройства.

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Так же как и электронную охранную систему, преступник может взломать механический противоугон – причем в буквальном смысле. Но для этого нужен силовой слесарный инструмент – громоздкий и заметный сторонним наблюдателям. К тому же работа с таким оборудованием привлекает больше внимания, чем манипуляции с кнопками код-грабера при вмешательстве в работу электронной "сигналки".

Плюсы и минусы механических противоугонных средств

Плюсы Относительно доступная цена (касается не всех).

Неудобства для угонщика при насильственном взломе.

Визуальное отпугивание потенциального злоумышленника. Минусы Не препятствует краже вещей из салона и багажника.

Требует времени на активацию и деактивацию.

Блокиратор рычага коробки иногда не так просто смонтировать на машину. Обычно они предназначены для конкретной модели авто.

Механика или электроника?

Как видим, плюсы и минусы противоугонов обоих видов дополняют друг друга. Выходит, что каждый из них создает свой барьер для преступника – поэтому эксперты-криминалисты и советуют в идеале использовать оба типа.

Соглашаются с этим и сами автоворы. В своих откровениях они признают, что чем больше охранных средств видят они на автомобиле, тем меньше смысла они находят в посягательстве на него. Даже если каждое из средств конкретный вор может преодолеть, то процесс борьбы с противоугонами для завладения машиной может растянуться настолько, что его просто застукают с поличным. Поэтому для таких людей всегда проще выбрать другую машину-жертву, на торпедо которой не громоздится кочерга, а под стеклом не мигает светодиод охранной системы.

Важный минус большинства механических девайсов в том, что на их активацию водителю каждый раз приходится тратить время и определенные усилия. Поэтому использовать их иногда ленятся.

Рекомендация Авто24

По информации от правоохранительных органов, злоумышленники, специализирующиеся на угонах машин и кражах из салона, предпочитают не связываться с автомобилем, на котором они видят сразу несколько охранных средств, тем более – незнакомого типа. Поэтому, во-первых, не стесняйтесь использовать нетипичные, нестандартные противоугонные устройства, а во-вторых, не пытайтесь замаскировать их. Скрывать следует только замочную скважину или другое запирающее устройство – не давайте преступнику возможности заранее подготовить отмычку нужного типа.

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