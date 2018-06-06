На сьогодні шини є основною перепоною для гіперкарів на шляху до подолання рекорду швидкості.

Автомобілі нарощують потужність та з року в рік стають усе швидшими. Межа можливостей сучасних гіперкарів усе ще не досягнута, оскільки у світі не існує шин, здатних тривалий час витримувати значні навантаження високих швидкостей. Однак шинники вже довгий час працюють над вирішенням цього питання і, здається, перша відповідь вже майже готова.

Довгий час тримався рекорд швидкості Bugatti Veyron – 431 км/год. Зараз вже його наступник Chiron з двигуном W16 потужністю 1479 “коней” готовий перейняти лавровий вінок, але його максималка обмежена електронікою на 420 км/год. З міркувань безпеки клієнтів, звичайно. А рекорд нині утримує Koenigsegg Agera RS, котрий не так давно зміг зафіксувати швидкість у 447,18 км/год.

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Будь-який з цих трьох автомобілів здатен на більше. Окрім них у світі є ще добра дюжина супер- та гіперкарів, для яких швидкість 400+ є нормою. Однак усі вони чекають на наступний етап технічного прогресу, а саме – появу шин, здатних працювати на таких швидкостях.

Виданню Bloomberg стало відомо, що першим виробником шин, що зуміє перешагнути поріг швидкості може стати Michelin. Ерік Шмеддінг, один з топ-менеджерів компанії, що відповідає за нові продукти, повідомив виданню, наступне: “Ми стоїмо на порозі швидкісного ліміту у 300 миль на годину (482,8 км/год)”. Це означає, що фахівці компанії вже впритул наблизились до вирішення проблеми, однак готового рішення поки не мають.



Фото: Hennessey Venom F5 / Hennessey Special Vehicles

Одним з замовників супершвидкісних шин є компанія Hennessey Special Vehicles, відома своїми неймовірними тюнінговими авто, а з недавніх пір і суперкарами власної розробки. Компанія готує нову модель під назвою Venom F5. Як розповів засновник компанії Джон Хеннессі, подолання відмітки у 300 миль на годину є метою при створенні F5, оскільки рекорди швидкості “важливі для нашої компанії, нашої родини та наших клієнтів”. Маючи більше 1600 кінських сил потужності, вагу усього у 1360 кг і коефіцієнт опору повітрю 0,33 майбутній Hennessey Venom F5 має усі шанси досягти поставленої цілі. Якщо до його появи Michelin (чи інший виробник шин) встигне випустити підходяще “взуття”.

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