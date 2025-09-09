Мобільні майстерні для військових зробили з американських "Хамві"

За повідомленням ГУР, вартість виготовлених українським виробником майстерень сягнула понад 15 мільйонів гривень. А організували цей знаковий для армійців транспортний транш благочинці з KSE Foundation, бюро соціальних ініціатив Zagoriy Foundation та благодійного фонду "Твій крок".

Комплектація зроблена відповідно до номенклатурних стандартів НАТО, передбачених для такої техніки. Зазвичай мобільні майстерні виготовляються на основі шасі цивільних пікапів підвищеної прохідності, на які встановлюється закритий кузов-фургон кунг, а також необхідний інструментарій.

Тут за базу взяли більш потужний важкий пікап військового призначення HMMWV, більш відомий як Humvee або Hummer.

Фото: ГУР МО України

Що входить в стандартний комплект:

вантажопідіймальні засоби;

джерела живлення;

шиномонтажне обладнання;

зварювальне обладнання;

професійний ручний інструмент;

освітлювальні прилади;

пуско-зарядні пристрої;

інше обладнання, відповідно до спеціалізації підрозділу.

З таким переліком обладнання та інструменту можна здійснювати ремонт техніки в польових умовах. Безпосередньо на полі бою екіпаж майстерні роботи не проводить, оскільки це не машина переднього краю, але поблизу передової у прифронтовій смузі це реально.

Для роботи в польових умовах створено всі умови по комплектації, включаючи енергонезалежність завдяки електростанції (5,5 кВт) та компресорної станції (360 л/хв). До речі, HMMWV такого виконання має три окремі джерела електричного живлення: дизель-генератор, акумуляторний інвертор із сонячною панеллю, а також можливість підключення до зовнішньої електричної мережі.

Переданий розвідникам транспорт на шасі добре знайомих у військах автомобілів HMMWV допомагатиме не тільки обслуговувати техніку. При потребі її евакуйовувати у безпечніше місце для ремонту в польових умовах.

Фото: ГУР МО України

Прохідність у позашляховика чудова. Попри те, що він у повній масі важить 4672 кг, його вантажність доведена до 2000 кг. Підвіска тут підсилена, оскільки обладнання та інструменти майстерні Locker важать чимало.

Щоправда, навіть для майже 5-тонної ваги автомобіль прудкий. Маючи в моторній ніші Detroit Diesel V8 на 215 к.с. з крутним моментом 581 Нм при 1700 об/хв він сотню набирає за 17,3 секунди. Звісно, це у двічі менше, ніж легші за вагою пікапи, але для важкого повнопривідного HMMWV доволі пристойно.

А ось у споживанні пального цей військовий автомобіль дещо ненажерливий. На кожну сотню пробігу він витрачає від 16 до 23 літрів солярки. Це практично удвічі більше, ніж у цивільних пікапів, можливості яких відносно HMMWV багато в чому обмежені.

Щоправда, специфіка роботи розвідників вимагає значно потужнішої важкої техніки і їх запит на Humvee цілком виправданий, про що й заявив начальник ГУР МО України на церемонії передачі техніки.

Фото: ГУР МО України

"Майстерня на колесах ― це те, що дасть можливість швидко й оперативно лагодити нашу техніку. В умовах інтенсивних бойових дій це дуже важливо", – зробив акцент Кирило Буданов.