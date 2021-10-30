Чи кожен потерпілий у ДТП зазнає певних страждань? Швидше так, ніж ні. Чи всі постраждалі отримують очікуваний розмір відшкодування завданої моральної шкоди? Швидше ні, чим так. Винуватці ДТП не завжди погоджуються добровільно відшкодувати завдану моральну шкоду. Найчастіше це питання вирішується в суді.

Подання цивільного позову в рамках кримінальної справи (провадження) є найефективнішим інструментом для отримання відшкодування моральної шкоди. Тільки за три місяці весни 2021 року українські суди постановили понад 400 вироків, в яких, зокрема, було розв'язані питання про стягнення на користь потерпілих моральної шкоди, завданої винуватцями ДТП.

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Юристи компанії Juscutum провели невелике дослідження з метою встановлення співвідношення між сумою, в яку оцінюють завдану моральну шкоду потерпілі в ДТП, та сумою, яку фактично задовольняють суди.

Під час аналізу Реєстру судових рішень були проаналізовані 16 вироків, постановлених судами м. Києва за період із березня по травень 2021 року.

Було підраховано, що загальна сума моральної шкоди, яку просила стягнути потерпілі у ДТП, становить 5,5 млн. грн. Водночас, задоволено було моральної шкоди лише на 1,5 млн. грн.

Втім, це не означає, що Ви отримаєте 27% від суми, яку просите у позовній заяві. Назвати ці дані об’єктивними складно, оскільки в деяких справах суди задовольняли позовні вимоги повністю або майже повністю. В інших – “зрізали” суму на 50% і більше або навіть повністю відмовляли у стягненні моральної шкоди.

Чому так? Річ у тім, що в Україні не існує ані верхньої, ані нижньої межі такої суми, а на законодавчому рівні не затверджена методика визначення розміру моральної шкоди.

Наразі врегульований лише розмір моральної шкоди, відшкодування якої здійснює страховик винуватця ДТП:

у випадку ушкодження здоров’я - 5% страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю (прим. – за витрати на лікування);

у випадку смерті – 12 мінімальних заробітних плат. Отримати відшкодування шкоди в наслідок ДТП мають право близькі родичі загиблого.

Обов’язок сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром моральної шкоди та сумою страхового відшкодування покладається на винуватця ДТП.

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Потерпілий має право вимагати будь-яку компенсацію завданої моральної шкоди, але остаточне рішення завжди за судом. Саме суд на власний розсуд визначає, яка сума моральної шкоди є належною та достатньою, опираючись на особисте внутрішнє переконання.

Така ситуація призвела до того, що за одних і тих же обставин суд може винести абсолютно різні рішення та призначити абсолютно різні суми грошового відшкодування завданої моральної шкоди.

Неоднозначність судової практики зумовила розробку законопроєкта №3929 “Про відшкодування втрат немайнового характеру (моральної шкоди)”, який внесений в порядок денний осінньої сесії. Законопроєкт передбачає, що визначення розміру моральної шкоди буде здійснюватися відповідними фахівцями (експертами) за спеціальною методикою, яку має затвердити Міністерство юстиції України.

Слід зазначити, що і сьогодні у потерпілого існує можливість звернутися до експерта та замовити проведення психологічної експертизи. При дослідженні експерти керуються методикою проведення судових експертиз 14.1.75, розробленою Харківським НДІСЕ Міністерства юстиції України. Це єдина зареєстрована в Україні методика психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди.

За результатами дослідження Ви отримаєте висновок експерта, в якому буде вказано, чи дійсно була завдана моральна шкода та який орієнтовний розмір грошової компенсації за завдані страждання може бути (вказується у вигляді кількості розмірів мінімальної заробітної плати).

Більшість суддів враховують такі висновки, але слід пам’ятати, що висновок експерта не має заздалегідь встановленої сили, оцінюється судом разом з іншими доказами та може бути як врахований судом, так і відхилений.

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Доказова база – найголовніше в питанні стягнення моральної шкоди.

Багато потерпілих в ДТП переконані, що завдання моральної шкоди є очевидним і детально не розкривають її зміст в позовній заяві та/або не надають цьому документального підтвердження. В справах про ДТП моральна шкода є найчастіше похідною, тобто викликаною заподіянням ушкодження здоров’я, смертю або пошкодженням автомобіля. Потерпілий має розкрити в чому саме полягають моральні та фізичні страждання, яких він зазнав внаслідок ДТП, та довести їх наявність.

В одній справі особа внаслідок ДТП отримала ІІ групу інвалідності, просила стягнути з винуватця 150 000 грн. в якості моральної шкоди. Суд вказав, що розмір моральної шкоди розрахований невірно, оскільки крім доказів перебування на лікуванні та встановлення потерпілому групи інвалідності, не надано жодного доказу в підтвердження позовних вимог морального характеру. Як наслідок, суд задовольнив вимогу про стягнення моральної шкоди лише частково, в розмірі 100 000 грн.

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Як розкрити та довести моральну шкоду?

Щодо відшкодування моральної шкоди, завданої смертю близької людини, то ми не будемо детально на ній зупинятися, оскільки в цій ситуації завдання значної моральної шкоди є очевидним. Найчастіше таку шкоду описують як “біль втрати близької людини, “пустота” в душі та байдужість до всього оточуючого”.

Стосовно моральної шкоди, викликаної ушкодженням здоров’я, то вона може полягати в наступному:

фізичний біль, безсоння, дратівливість, депресія;

втрата можливості займатися певною діяльністю (працювати, займатися спортом тощо);

порушення або відкладення життєвих планів (наприклад, народження дитини);

порушення звичайних життєвих зв’язків та звичок (неможливість зустрічатися з друзями, вільно пересуватися вулицями міста).

Окрім медичної документації, для підтвердження вказаних обставин можна залучити свідків (це можуть бути покази членів сім’ї, друзів, колег тощо), звернутися за допомогою до психолога/психіатра (обов’язково збираючи висновки, виписки та рахунки) тощо.

Щодо душевних страждань, пов’язаних з ушкодженням або знищенням автомобіля, то вони, як правило, пов’язані з неможливістю користуватися транспортним засобом. Це зумовлює порушення встановленого ритму життя, викликає постійні переживання та турботи, зумовлює додаткові витрати тощо.

Отже, розкриття та належне обґрунтування моральної шкоди внаслідок ДТП потребує проведення кропіткої роботи, яку складно правильно виконати без спеціальних знань та навичок. Саме тому залучення компетентного адвоката значно підвищить шанси отримати справедливу компенсацію.

Автор тексту: Семен Солоненко, юрист Juscutum