Каждый ли пострадавший в ДТП испытывает определенные страдания? Скорее да, чем нет. Получают ли все пострадавшие ожидаемый размер возмещения причиненного морального ущерба? Скорее нет, чем да.

Виновники ДТП не всегда соглашаются добровольно возместить причиненный моральный ущерб. Чаще всего этот вопрос решается в суде.

Представление гражданского иска в рамках уголовного дела является самым эффективным инструментом для получения возмещения морального ущерба. Только за три месяца весны 2021 года украинские суды постановили более 400 приговоров, в которых, в частности, был решен вопрос о взыскании в пользу потерпевших морального ущерба, причиненного виновниками ДТП.

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Юристы компании Juscutum провели небольшое исследование с целью установления соотношения между суммой, в которую оценивают причиненный моральный ущерб потерпевшие в ДТП, и суммой, которую фактически удовлетворяют суды.

В ходе анализа Реестра судебных решений были проанализированы 16 приговоров, вынесенные судами г. Киева за период с марта по май 2021 года.

Было подсчитано, что общая сумма морального ущерба, который просили взыскать потерпевшие в ДТП, составляет 5,5 млн. грн. В то же время удовлетворено морального ущерба всего на 1,5 млн. грн.



Впрочем, это не означает, что Вы получите 27% от суммы, которую просите в исковом заявлении. Назвать эти данные объективными сложно, поскольку по некоторым делам суды удовлетворяли исковые требования полностью или почти полностью. В других – "срезали" сумму на 50% и больше или даже полностью отказывали во взыскании морального ущерба.

Почему так? Дело в том, что в Украине не существует ни верхнего, ни нижнего предела такой суммы, а на законодательном уровне не утверждена методика определения размера морального ущерба.

Урегулирован только размер морального ущерба, возмещение которого осуществляет страховщик виновника ДТП:

в случае повреждения здоровья – 5% страховой выплаты за ущерб, причиненный здоровью (прим. – за расходы на лечение);

в случае смерти – 12 минимальных заработных плат. Получить возмещение ущерба в результате ДТП имеют право близкие родственники погибшего.

Обязанность уплатить потерпевшему разницу между фактическим размером морального ущерба, и суммой страхового возмещения возлагается на виновника ДТП.

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Потерпевший вправе потребовать любую компенсацию причиненного морального ущерба, но окончательное решение всегда за судом. Именно суд по своему усмотрению определяет, какая сумма морального ущерба является надлежащей и достаточной, опираясь на личное внутреннее убеждение.



Такая ситуация привела к тому, что при одних и тех же обстоятельствах суд может вынести совершенно разные решения и назначить совершенно разные суммы денежного возмещения причиненного морального ущерба.

Неоднозначность судебной практики обусловила разработку законопроекта №3929 "О возмещении потерь неимущественного характера (морального ущерба)", который внесен в повестку для осенней сессии парламента. Законопроект предусматривает, что определение размера морального ущерба будет производиться соответствующими специалистами (экспертами) по специальной методике, которую должно утвердить Министерство юстиции Украины.

Следует отметить, что и сегодня у потерпевшего существует возможность обратиться к эксперту и заказать психологическую экспертизу. При исследовании эксперты руководствуются методикой проведения судебных экспертиз 14.1.75, разработанной Харьковским НИИСЭ Министерства юстиции Украины. Это единственная зарегистрированная в Украине методика психологического исследования по делам о причинении моральных страданий лицу и возмещении морального ущерба.

По результатам исследования Вы получите заключение эксперта, в котором будет указано, действительно ли был нанесен моральный ущерб и какой ориентировочный размер денежной компенсации за причиненные страдания может быть (указывается в виде количества размеров минимальной заработной платы).

Большинство судей учитывают такие заключения, но следует помнить, что заключение эксперта не имеет заранее установленной силы, оценивается судом вместе с другими доказательствами и может быть как учтено судом, так и отклонено.

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Доказательная база – самое главное в вопросе взыскания морального ущерба

Многие пострадавшие в ДТП убеждены, что нанесение морального ущерба очевидно и детально не раскрывают его содержание в исковом заявлении и/или не предоставляют этому документального подтверждения. В делах о ДТП моральный ущерб является чаще всего производным, то есть вызванным причинением повреждения здоровья, смертью или повреждением автомобиля. Потерпевший должен раскрыть в чем именно состоят моральные и физические страдания, которые он испытал в результате ДТП, и доказать их наличие.

По одному делу лицо в результате ДТП получило ІІ группу инвалидности, просило взыскать с виновника 150 тысяч грн. в качестве морального ущерба. Суд указал, что размер морального ущерба рассчитан неверно, поскольку помимо доказательств пребывания на лечении и установления потерпевшему группы инвалидности не предоставлено ни одного доказательства в подтверждение исковых требований морального характера. Как следствие, суд удовлетворил требование о взыскании морального ущерба лишь частично в размере 100 тысяч грн.

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Как раскрыть и доказать моральный ущерб?

Что касается возмещения морального ущерба, причиненного смертью близкого человека, то мы не будем подробно на нем останавливаться, поскольку в этой ситуации нанесение значительного морального ущерба очевидно. Чаще всего такой ущерб описывают как "боль потери близкого человека, "пустота" в душе и безразличие ко всему окружающему".

Что касается морального ущерба, вызванного повреждением здоровья, то он может состоять в следующем:

физическая боль, бессонница, раздражительность, депрессия;

утрата возможности заниматься определенной деятельностью (работать, заниматься спортом и т.п.);

нарушение или отложение жизненных планов (например, рождения ребенка);

нарушение обычных жизненных связей и привычек (невозможность встречаться с друзьями, свободно передвигаться по улицам города).

Кроме медицинской документации, для подтверждения указанных обстоятельств можно привлечь свидетелей (это могут быть показания членов семьи, друзей, коллег и т.п.), обратиться за помощью к психологу/психиатру (обязательно собирая заключения, выписки и счета).

Относительно душевных страданий, связанных с повреждением или уничтожением автомобиля, они, как правило, связаны с невозможностью пользоваться транспортным средством. Это приводит к нарушению установленного ритма жизни, вызывает постоянные переживания и заботы, обуславливает дополнительные затраты и т.д.

Следовательно, раскрытие и надлежащее обоснование морального ущерба в результате ДТП требует проведения кропотливой работы, которую сложно правильно выполнить без специальных знаний и навыков. Поэтому привлечение компетентного адвоката значительно повысит шансы получить справедливую компенсацию.

Автор текста: Семен Солоненко, юрист Juscutum