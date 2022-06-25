Здавалося б, яке водієві діло до вітру? Машина міцна і важка, вітер їй не зашкодить. З іншого боку, автомобіль – не вітрильник, користі від вітру теж не отримає. Проте, не все так просто: такі прояви стихії не можна ігнорувати.

На більшій частині України вітер – звична справа: повітряні маси пересуваються через різну температуру повітря та інші чинники, і серйозні перешкоди цьому у вигляді гір є тільки в районі Карпат. Через це ми звикли до вітрів і не вважаємо, що вони можуть якось вплинути на наше автомобільне життя.

Міцний вітер не дме весь час з однаковою силою – йому властиві пориви. Для водія у цьому додаткова небезпека

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Але давайте спочатку домовимось, що вважатимемо вітром. Спеціалісти виокремлюють:

Легкий вітер. Це рух повітря зі швидкістю з 2 - 3 метри на секунду (м/с) – це близько 10 км/год. Людина це відчуває обличчям, на деревах активно та з шурхотом рухаються листя.

Помірний вітер. Швидкість руху повітря сягає 6 – 8 м/с (тобто близько 20–28 км/год), за таких умов вже здіймається з землі курява та дрібне сміття типу сухого листя та папірців. На деревах починають гойдатися гілки.

Падіння дерева або його гілок на машину для водія може бути несподіваним, адже у салоні сучасного авто шум вітру чути не завжди.

Сильний вітер . При 14 – 17 м/с гойдаються стовбури дерев, йти пішки назустріч вітру вже важко. Що не дивно, адже за звичною автомобілістам шкалою це 60 км/год.

Буря. Зрозуміти, що на вас і вашу машину тисне потік повітря зі швидкістю 18 – 20 м/с можна по тому, що на землю з дерев починають падати зламані гілки. Йти проти такого вітру ще можна, хоча насправді він битиметься у ваші груди зі швидкістю понад 70 км/год.

Професійні метеорологи мають ще кілька, більш тонких градацій вітру, але для спрощення ми подали тут найбільш характерні ступені. Про шторм та ураган деталізувати, певно, теж не варто, адже ще на етапі бурі стає зрозумілим, що справи серйозні і треба шукати надійного притулку для себе і для машини.

Ризик перекинутися від вітру найбільше загрожує машинам з великим кузовом. Цей фургон перекинув її причеп-автовоз, який спочатку сам завалився набік від пориву вітру.

Чим поганий вітер

Автомобілістові вітер може завдати і банальних труднощів, і відвертого лиха. Причому це залежить не лише від сили вітру, а й від ситуації навколо машини.

Підвищує витрату пального. Навіть помірний зустрічний вітер з точки зору навантаження на двигун “додає” машині 20 км/ч. Якщо при цьому ваш спідометр показує економічні крейсерські 80 км/год, насправді мотор споживає пальне як при 100 км/год. Адже інші чинники опору руху на такій швидкості вже незначні, і основну частину енергії машина витрачає на подолання опору повітря.

Може спровокувати ДТП. Різкий порив вітру може переставити машину, що рухається га швидкості, вбік на цілий метр. Якщо в цю мить поряд буде рухатись інший транспортний засіб, станеться зіткнення. Особливо це характерно для місць зміни ландшафту: виїзду з лісу, з-за гори, в долину. Взимку небезпека ще більша, адже зчеплення шин зі слизькою дорогою набагато гірше, і машину може розвернути або підштовхнути до заносу. Намагайтеся уникати руху поряд з іншим транспортом під час сильного вітру, особливо остерігайтеся мотоциклістів та машин з великою боковою проєкцією – їх вітром зносить найчастіше.

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Може кинути на машину щось травмонебезпечне: шматок шиферу, дорожній знак, рекламний банер або інший об’єкт. Також реальну загрозу становлять старі дерева з їх гнилими гілками та стовбурами, а ще – подвір’я багатоповерхівок, де на балконах трапляється багато мотлоху, який вітер полюбляє розкидати навкруги.

Скидає вантаж. Під час руху по заміській автотрасі помітити підсилення вітру важче. Тому піднятий у повітря лист гіпсокартону з зустрічної вантажівки може стати великим сюрпризом. Тут можна порадити у вітряний день тримати на трасі меншу швидкість, аби мати більше часу, щоб уникнути зірваної з дерева гілки чи загубленого кимось вантажу.

Якщо вашу машину гойдає поривами вітру під час стоянки, такий вітер однозначно є небезпечним і з точки зору дорожнього руху, і з погляду пішохода.

В дні, коли МНС обіцяє штормовий вітер, краще не паркуватися біля слабких конструкцій з великою парусністю. Але у місті безпечну локацію знайти непросто.

Як використати вітер на користь автомобілісту

Попутний вітер . Усвідомлено використати цю допомогу ми навряд чи зможемо. Але коли під час руху автотрасою ви відчуваєте “вітер в спину”, краще не зупинятися на відпочинок і їхати доти, доки ваш курс буде збігатися з курсом вітру. Економія пального може бути відчутною, до 1 – 1,5 л на 100 км, в залежності від обраної швидкості, габаритів авто і сили вітру.

Провітрити машину в спеку. Якщо після тривалої стоянки на сонці в салон нагрівся до 60 о С, жоден кондиціонер не охолоне його відразу. Тож є сенс спочатку залишити машину на дві-три хвилини з відкритими дверима там, де відчувається бодай легенький вітерець.

Висушити салон. Після хімчистки інтер’єру заведено сушити салон, залишивши малину на сонці. А якщо день похмурий? Тоді шукайте локацію, де машину можна буде залишити на годинку-дві (а краще – на три-чотири) з широко відчиненими дверима та опущеними вікнами. Звісно, це місце має добре продуватися.

Суцільні паркани разом з рекламними щитами – лідери серед об’єктів, що падають від вітру.

Рекомендація “Авто 24”

Відповідальний водій має вважати сильний вітер загрозою і стихійним лихом. Навіть якщо він не супроводжується іншими типовими проявами – дощем, градом, заметіллю тощо, шкоди вітер може завдати серйозної. І тим більше вітер небезпечний узимку, коли він може створити умови, що конкретно загрожують життю вашому екіпажу – наприклад, заблокувавши авто в мороз у полі, або спровокувавши занос на слизькій дорозі.

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