Казалось бы, какое водителю дело до ветра? Машина то ведь крепкая и тяжелая, ветер ей не повредит. С другой стороны, автомобиль – не парусник, толку от ветра тоже не получит. Однако не все так просто: подобные проявления стихии нельзя игнорировать.

На большей части Украины ветер – обычное дело. Воздушные массы перемещаются из-за разной температуры воздуха и других факторов, и серьезные препятствия этому в виде гор есть только в районе Карпат. Поэтому мы привыкли к ветрам и не считаем, что они могут как-то повлиять на нашу автомобильную жизнь.

Крепкий ветер не дует все время с одинаковой силой – ему свойственны порывы. Для водителя в этом есть дополнительная опасность

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Но давайте сначала договоримся, что будем считать ветром. Специалисты выделяют:

Легкий ветер. Это движение воздуха со скоростью с 2 – 3 метра в секунду (м/с) – это около 10 км/ч. Человек эти потоки ощущает на лице, а на деревьях от них активно и с шорохом двигаются листья.

Умеренный ветер. Скорость движения воздуха достигает 6 – 8 м/с (т.е. около 20–28 км/ч), при таких условиях уже поднимается с земли пыль и мелкий мусор типа сухих листьев и бумажек. На деревьях начинают качаться ветки.

Падение дерева или его ветвей на машину может быть неожиданным, ведь в салоне современного авто шум ветра слышен не всегда.

Сильный ветер. При 14 – 17 м/качаются стволы деревьев, идти пешком навстречу ветру уже тяжело. Что не удивительно, ведь по привычному автомобилисту шкале это уже 60 км/ч.

Буря. Понять, что на вас и вашу машину давит поток воздуха со скоростью 18 – 20 м/с, можно по тому, что на землю с деревьев начинают падать сломанные ветви. Идти против такого ветра еще можно, хотя на самом деле он будет биться в вашу грудь со скоростью более 70 км/ч.

Профессиональные метеорологи имеют еще несколько более тонких градаций ветра, но для упрощения мы подали здесь наиболее характерные степени. О штормах и урагане детализировать, вероятно, тоже не стоит, ведь еще на этапе бури становится понятным, что дела серьезные и нужно искать надежного убежища для себя и для машины.

Риск перекинуться от ветра больше угрожает машинам с большим кузовом. Этот фургон опрокинул ее прицеп-автовоз, который сначала сам лег набок от порыва ветра.

Чем опасен ветер

Автомобилисту ветер может причинить и банальные трудности, и откровенные бедствия. Причем это зависит не только от силы ветра, но и от ситуации вокруг машины.

Повышает расход топлива. Даже умеренный встречный ветер с точки зрения нагрузки на двигатель добавляет машине до 20 км/ч. Если при этом ваш спидометр показывает экономичные крейсерские 80 км/ч, на самом деле мотор потребляет горючее как вполне себе "шумахерские" 100 км/ч. Ведь другие факторы сопротивления движению на такой скорости уже незначительны, и основную часть энергии машина тратит на преодоление сопротивления воздуха.

Может устроить ДТП. Резкий порыв ветра может переставить машину, движущуюся на скорости, в сторону на целый метр. Если в этот момент рядом будет двигаться другое транспортное средство, произойдет столкновение. Особенно это характерно для мест смены ландшафта: выездов трассы из леса, из-за горы, в долину. Зимой опасность еще больше, ведь сцепление шин со скользкой дорогой гораздо хуже, и машину ветром может развернуть или подтолкнуть к заносу. Старайтесь избегать движения рядом с другим транспортом во время сильного ветра, особенно опасайтесь мотоциклистов и машин с большой боковой проекцией – их ветром сносит чаще всего.

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Может уронить на машину что-то травмоопасное: кусок шифера, дорожный знак, рекламный баннер или другой объект. Также реальную угрозу представляют старые деревья с их гнилыми ветвями и стволами, а еще дворы многоэтажек, где на балконах хранится много хлама, который ветер любит разбрасывать без разбора вокруг.

Сбрасывает груз. При движении по загородной автотрассе заметить усиление ветра довольно трудно. Поэтому поднятый в воздух лист гипсокартона из кузова встречного грузовика может стать большим сюрпризом. Здесь можно посоветовать в ветреный день держать на трассе меньшую скорость, чтобы иметь больше времени на уворачивание от сорванной с дерева ветки или потерянного груза.

Относительно меры опасности есть такой совет от специалистов-спасателей: если вашу машину качает порывами ветра во время стоянки, такой ветер однозначно опасен и с точки зрения дорожного движения, и с точки зрения пешехода.

В дни, когда МЧС обещает штормовой ветер, лучше не парковаться у слабых конструкций с большой парусностью. Но в городе безопасную локацию найти непросто.

Как использовать ветер в пользу автомобилиста

Попутный ветер . Осознанно использовать эту помощь мы вряд ли сможем. Но когда во время движения по автотрассе вы чувствуете "ветер в спину", лучше не останавливаться на отдых и ехать до тех пор, пока ваш курс будет совпадать с курсом ветра. Экономия горючего может быть ощутима, до 1 – 1,5 л на 100 км, в зависимости от выбранной скорости, габаритов авто и силы ветра.

Проветрить машину в жару. Если после продолжительной стоянки на солнце салон нагрелся до 60 о С, ни один кондиционер не охладит его сразу. Поэтому есть смысл сначала оставить машину на две-три минуты с открытыми дверями там, где чувствуется хоть легкий ветерок.

Высушить салон. После химчистки интерьера принято сушить салон, оставив малину на солнце. А если день пасмурный? Тогда ищите локацию, где машину можно будет оставить на час-два (а лучше – на три-четыре) с широко открытыми дверями и опущенными стеклами. Конечно, это место должно хорошо продуваться.

Сплошные заборы вместе с рекламными щитами – лидеры среди падающих от ветра объектов.

Рекомендация “Авто 24”

Ответственный водитель должен считать сильный ветер угрозой и стихийным бедствием. Даже если он не сопровождается другими типичными проявлениями – дождем, градом, метелью и т.д., вред ветер может нанести серьезный. И тем более ветер опасен зимой, когда он может создать условия, конкретно угрожающие жизни вашего экипажа– например, заблокировав авто в мороз в поле, или спровоцировав занос на скользкой дороге.

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