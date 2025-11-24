На якому авто краще складати практичний іспит з водіння

Під час складання практичного іспиту важливі не тільки навички керування, а й сам автомобіль. Тому кандидати у водії можуть самостійно обирати транспортний засіб на якому буде комфортно керувати – автошколи чи сервісного центру МВС.

Для цього під час реєстрації в системі Е-Запис необхідно обрати транспортний засіб – навчального закладу чи сервісного центру МВС. В екзаменаційних хабах наявний оновлений автопарк із сучасними автомобілями.

Майбутній кермувальник може заздалегідь ознайомитись із їхнім переліком, який розміщений на сайті ГСЦ МВС в розділі «Послуги». Під час складання практичного іспиту самостійний вибір автомобіля серед наявних – не передбачено. Автівку та екзаменатора система обирає автоматично.

Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 420 грн, також можлива комісія банку. У цю вартість уходить і сам автомобіль. Тобто, додаткові кошти за подачу транспортного засобу автомобіля сервісного центру МВС не сплачуються. Шанси самостійно скласти іспит з першої спроби мізерні – 84% кандидатів провалюють екзамен, це створює значні корупційні ризики, попит на послуги бігунків та спроби кандидатів купити підробки.

Якщо обираєте транспортний засіб навчального закладу, на якому плануєте складати практичний іспит, у такому випадку необхідно самостійно домовлятись про оренду авто. Транспортний засіб не обов’язково має належати саме тій автошколі, в якій проходили навчання. Можливо складати іспит на автомобілі іншого навчального закладу, але він має бути обов’язково акредитований.

Частина кандидатів у водії обирають для складання практичного іспиту саме автомобіль автошколи. Це пояснюють тим, що вже звикли до автомобіля під час проходження навчання: розуміють габарити, роботу педалей, тому зручно й впевнено почуваються за кермом під час водіння. Завдяки цьому менше хвилювання та більше зосередження на дорожньому русі.

Тож якщо плануєте складати практичний іспит на транспортному засобі навчального закладу, необхідно самостійно домовлятись з автошколою про прибуття авто до сервісного центру МВС у визначений час. Вартість оренди авто навчального закладу залежить від умов договору між кандидатом у водії та самим навчальним закладом.