На каком авто лучше сдавать практический экзамен по вождению

При сдаче практического экзамена важны не только навыки управления, но и сам автомобиль. Поэтому кандидаты в водители могут самостоятельно выбирать транспортное средство на котором будет комфортно управлять – автошколы или сервисного центра МВД.

Для этого при регистрации в системе Е-Запись необходимо выбрать транспортное средство – учебного заведения или сервисного центра МВД. В экзаменационных хабах имеется обновленный автопарк с современными автомобилями. Будущий водитель может заранее ознакомиться с их перечнем, который размещен на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги". При сдаче практического экзамена самостоятельный выбор автомобиля среди имеющихся – не предусмотрено. Автомобиль и экзаменатора система выбирает автоматически.

Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн, также возможна комиссия банка. В эту стоимость входит и сам автомобиль. То есть, дополнительные средства за подачу транспортного средства автомобиля в сервисный центр МВД не оплачиваются. Шансы самостоятельно сдать экзамен с первой попытки мизерные – 84% кандидатов проваливают экзамен, это создает значительные коррупционные риски, спрос на услуги бегунков и попытки кандидатов купить подделки.

Если выбираете транспортное средство учебного заведения, на котором планируете сдавать практический экзамен, в таком случае необходимо самостоятельно договариваться об аренде авто. Транспортное средство не обязательно должно принадлежать именно той автошколе, в которой проходили обучение. Возможно сдавать экзамен на автомобиле другого учебного заведения, но он должен быть обязательно аккредитован.

Часть кандидатов в водители выбирают для сдачи практического экзамена именно автомобиль автошколы. Это объясняют тем, что уже привыкли к автомобилю во время прохождения обучения: понимают габариты, работу педалей, поэтому удобно и уверенно чувствуют себя за рулем во время вождения. Благодаря этому меньше волнения и больше сосредоточения на дорожном движении.

Поэтому если планируете сдавать практический экзамен на транспортном средстве учебного заведения, необходимо самостоятельно договариваться с автошколой о прибытии авто в сервисный центр МВД в определенное время. Стоимость аренды авто учебного заведения зависит от условий договора между кандидатом в водители и самим учебным заведением.