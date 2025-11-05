Почему так сложно сдать практический экзамен по вождению

В главном сервисном центре МВД жалуются на низкий уровень подготовки водителей, и обвиняют автошколы в недостаточном качестве подготовки кандидатов. Некоторые автошколы даже лишают лицензии.

Но если с практикой к таким обвинениям еще можно прислушаться, то с теорией – нет. Теоретический экзамен можно сдавать без обучения в автошколе, а успехи у кандидатов ненамного лучше.

По официальной статистике самостоятельно сдать теоретический экзамен с первой попытки могут только 25% кандидатов, половина из которых готовились к экзамену самостоятельно. К практике допускаются только те, кто успешно сдал теорию и прошел курс обучения в автошколе. Практику с первой попытки успешно составляет только 16% кандидатов.

Получить права станет еще сложнее

В МВД напоминают, что повторная сдача практического экзамена пока возможна не ранее чем через 10 календарных дней после предыдущей неудачной попытки. Однако в МВД уже подготовили приказ согласно которому практический экзамен после неудачной попытки можно будет сдавать через значительно больший промежуток времени. Подробнее о предстоящих изменениях написано здесь.

Если приказ вступит в силу, после первой неудачной попытки следующий раз можно будет сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней.

Пока изменения не вступили в силу, сервисные центры призывают будущих водителей “ответственно относиться к процессу обучения, не откладывать подготовку на последний момент и отрабатывать навыки управления на разных маршрутах и в разных дорожных условиях”.

К чему приводит чрезмерная сложность экзаменов

Сложности с получением водительских удостоверений приводят к значительным коррупционным рискам. Кандидаты, которые несколько раз тщетно пытались сдать экзамен честно вынуждены искать альтернативные пути. А они, в большинстве случаев, — незаконные.

Кроме того, слишком высокая сложность практического экзамена создает неудобства и для самих государственных учреждений. Каждая попытка требует времени экзаменаторов, транспортного средства и увеличивает нагрузку на сам сервисный центр МВД.