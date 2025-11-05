Чому так складно скласти практичний іспит з водіння

У головному сервісному центрі МВС скаржаться на низький рівень підготовки водіїв, і звинувачують автошколи у недостатній якості підготовки кандидатів. Деякі автошколи навіть позбавляють ліцензії.

Але якщо з практикою до таких звинувачень ще можна дослухатись, то з теорією – ні. Теоретичний іспит можна складати без навчання в автошколі, а успіхи у кандидатів ненабагато кращі.

За офіційною статистикою самостійно скласти теоретичний іспит з першої спроби можуть лише 25% кандидатів, половина з яких готувались до екзамену самостійно. До практики допускаються лише ті, хто успішно склав теорію та пройшов курс навчання в автошколі. Практику з першої спроби успішно складає лише 16% кандидатів.

Отримати права стане ще складніше

У МВС нагадують, що повторне складання практичного іспиту наразі можливе не раніше ніж через 10 календарних днів після попередньої невдалої спроби. Проте в МВС вже підготували наказ згідно з яким практичний іспит після невдалої спроби можна буде складати через значно більший проміжок часу. Докладніше про майбутні зміни написано тут.

Якщо наказ вступить в силу, після першої невдалої спроби наступний раз можна буде складати іспит через десять днів. Після другої – через двадцять, а після третьої та наступних – через тридцять днів.

Поки зміни не набрали чинності, сервісні центри закликають майбутніх водіїв “відповідально ставитися до процесу навчання, не відкладати підготовку на останній момент і відпрацьовувати навички керування на різних маршрутах та в різних дорожніх умовах”.

До чого призводить надмірна складність іспитів

Складності з отриманням посвідчень водія призводять до значних корупційних ризиків. Кандидати, які кілька разів марно намагались скласти іспит чесно змушені шукати альтернативні шляхи. А вони, у більшості випадків, - незаконні.

Окрім того, надто висока складність практичного екзамену створює незручності й для самих державних установ. Кожна спроба потребує часу екзаменаторів, транспортного засобу та збільшує навантаження на самий сервісний центр МВС.