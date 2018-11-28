Вже у базовому оснащенні моделі пропонується 400-сильний двигун, а батарейна версія додає ще більше потужності.

Нове покоління кросовера Lincoln Aviator представлено у Лос-Анджелесі. Люксовий SUV став ще гарнішим і технологічнішим.

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Lincoln є преміальним брендом у складі корпорації Ford, а тому новому кросоверу виділили усе найкраще, причому частина оснащення запозичена у флагманського позашляховика Navigator. Серійний варіант Lincoln Aviator виглядає майже в точності, як однойменний концепт, продемонстрований на початку року у Нью-Йорку. На ринок США новинка вийде наступного року.

Автовиробник зазначає, що дизайнери надихались авіацією, працюючи над формами Aviator. У той же час приладова панель та органи управління створені під враженням від годинників Bell and Ross. Світлова сигналізація злітно-посадкової смуги послужила джерелом натхнення для прострочки оббивки крісел, а оформлення електронних дисплеїв панелі приладів і мультимедійної системи виконано в стилістиці "скляної кабіни" сучасних літаків.

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Фото: 2019 Lincoln Aviator / Lincoln

Новий Lincoln Aviator має семимісний салон з численними налаштуваннями та можливостями трансформації. Пасажирам доступні системи підігріву і вентиляції та вбудований масажер.

Технологічність кросовера підкреслюють такі речі як адаптивна світлодіодна оптика, здатна виділяти на дорозі бігунів, велосипедистів і собак та звуковий супровід, створений симфонічним оркестром. Ще однією особливістю моделі стане додаток Lincoln Way для смартфонів, котрий перетворює комунікатор на віртуальний ключ до автомобіля та дозволяє відкривати і закривати двері, а також запускати двигун.



Aviator оснащується 3-літровм V6-турбо, що працює на бензині у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Потужність мотора становить 400 к.с., а у виконанні Hіbryd силова установка продукує 450 сил. Базові комплектації кросовера будуть задньопривідними, а дорожчі матимуть і повний.

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