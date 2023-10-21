"Запорожець" - унікальний автомобіль, який надихає свого власника до тюнінгу. Деколи машини перероблюють так, що її неможливо впізнати. Подивіться, як переробляли "мильницю" ЗАЗ-968.

ЗАЗ-968 дуже часто переробляли у різноманітні веселі автомобільчики. Найчастіше їм обрізали дах та робили кабріолетами. Але були також і більш складні випадки, коли над машиною довелось попрацювати не один рік. Підбірку оригінальних машин зібрали колеги з Wheel-news.

Також цікаво яким був "Запорожець" з повним приводом

Позашляховик

У Харкові з моделі ЗАЗ-968М зробили стильний позашляховик. Авто має повний привод, великий кліренс та величезні 33-дюймові шини для бездоріжжя. Під капотом автомобіля встановлено 150-сильний двигун.

Бензинові фільтри Bosch відрізняються відмінною ефективністю фільтрації завдяки багатошаровому, мікропористому фільтрувальному матеріалу. Вони надійно відділяють частки та воду від пального, чим сприяють оптимальній роботі двигуна. Рекламна інформація

Пікап

Нещодавно ми писали про заводський пікап ЗАЗ. Однак вітчизняні автовласники робили їх і самостійно, з наявного седана. Наприклад, у Чернігівській області створили невелику вантажівку з кузовом. ЗАЗ-968М став передньомоторним, а двигун отримав від «Жигулів».

До речі українець на "Таврії" втік від війни у Німеччину

Кабріолети

Чимало умільців робили з “Запорожців” на кабріолет, навіть встановлювали електропривод складання. Деколи траплялись настільки складні конструкції, які були під силу лише справжнім інженерам.

Італійський дизайн

Один ЗАЗ-968М отримав зовнішній вигляд в стилі італійського Zagato. Автомобіль отримав іншу передню частину та великий кут нахилу задніх стійок даху.

Спорткар

Модифікацією ЗАЗ займався німець Вольфшанг Кютер. Ще в 70-х роках автомобіль отримав новий вигляд та зумів стати зіркою перегонів. Автомобіль важить 620 кг, а під капотом має 1,6-літровий двигун ВАЗ та потужність 155 к. с.

Також цікаво український дизайнер створив салон "Таврії" майбутнього

Болід

Ця модель створена з ЗАЗ-968. Автомобіль отримав повністю новий склопластиковий кузов з антикрилами спереду і ззаду. Під капотом знаходиться 42-сильний мотор.

Електрокар

Ще задовго до ери електромобілів в ЗАЗи встановлювали електродвигун та набір акумуляторів. Цей ЗАЗ має 240-сильний електромотор, що може розігнатися до «сотні» за 3,7 с. Запас ходу цього ЗАЗ не порівняти з жодним новим суперкаром, адже проїхати на одному заряді машина може цілих 400 км.