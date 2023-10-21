"Запорожец" – уникальный автомобиль, вдохновляющий своего владельца к тюнингу. Иногда машины перерабатывают так, что ее невозможно узнать. Посмотрите, как переделывали "мыльницу" ЗАЗ-968.

ЗАЗ-968 очень часто переделывали в разные веселые автомобильчики. Чаще им обрезали крышу и делали кабриолетами. Но были и более сложные случаи, когда над машиной пришлось поработать не один год. Подборку оригинальных машин собрали коллеги из Wheel-news.

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Внедорожник

В Харькове по модели ЗАЗ-968М сделали стильный внедорожник. Автомобиль получил полный привод, большой клиренс и огромные 33-дюймовые внедорожные шины. Под капотом автомобиля установлен 150-сильный двигатель.

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Пикап

Недавно мы писали о заводском пикапе ЗАЗ. Однако отечественные автовладельцы делали их и самостоятельно, из имеющегося седана. Например, в Черниговской области создали небольшой грузовик с кузовом. ЗАЗ-968М стал переднемоторным, а двигатель получил от "Жигулей".

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Кабриолеты

Многие умельцы делали из "Запорожцев" кабриолеты, даже устанавливали электропривод. Иногда случались столь сложные конструкции, которые были под силу только настоящим инженерам.

Итальянский дизайн

Один ЗАЗ-968М получил внешний вид в стиле итальянского Zagato. У него не родная передняя часть и большой угол наклона задних стоек крыши.

Спорткар

Модификацией ЗАЗ занимался немец Вольфшанг Кютер. Еще в 70-х годах автомобиль получил новый вид и сумел стать звездой гонок. Автомобиль весит 620 кг, а под капотом 1,6-литровый двигатель ВАЗ и мощность 155 л.

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Болид

Эта модель создана из ЗАЗ-968. Автомобиль получил совершенно новый стеклопластиковый кузов с антикрыльями спереди и сзади. Под капотом находится 42-сильный мотор.

Электрокар

Еще задолго до эры электромобилей в ЗАЗы устанавливали электродвигатель и набор аккумуляторов. Этот ЗАЗ имеет 240-сильный электромотор, который может разогнаться до сотни за 3,7 с. Запас хода этого ЗАЗ не сравнить ни с одним новым суперкаром, ведь проехать на одном заряде машина может целых 400 км.