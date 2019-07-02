Крихітний хетчбек на батарейках Honda E має потужність майже у 150 коней!

Хоча європейські дилери марки відкрили прийом замовлень на мініатюрний електричний сіті-кар Honda E ще у травні, детальних характеристик новинки виробник не розкрив. Однак журналісти британського видання Аutocar вже встигли протестувати машину на треку і поділились деякою інформацією.

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Honda E – автомобіль, цікавий з багатьох причин. По-перше, це абсолютно нова модель у лінійці марки, розроблена повністю з нуля. По-друге, це – електрокар з непоганим запасом ходу, заявлено більше 200 км на одній зарядці. По-третє, це один з перших автомобілів у світі, оснащених камерами заднього виду, замість дзеркал, причому вже у базовій комплектації, тоді як інші автовиробники виділили цю опцію для флагманських моделей і зробили її платною. Нарешті, та не в останню чергу за значенням, хондівський сітікар матиме досить демократичну ціну. Точної цифри поки не названо, хоча прийом замовлень з депозитом у 900 євро вже відкритий.

Фото: електричний хетчбек Honda E / Autocar

Автомобіль з нульовим рівнем викидів оснащений електромотором, розташованим ззаду. Продуктивність агрегата становить 143 к.с. та 300 Нм. За інформацією Autocar, Honda E здатен прискорюватись від 0 до сотні за вісім секунд у “спортивному режимі”. Хетчбек має ідеальний розподіл маси 50:50, низький центр тяжіння і дуже добре показує себе на “змійці”. Радіус розвороту електрокара становить 4,3 сетри, що робить його ідеальним для міських джунглів.



Оформити заявку на автомобіль вже зараз можуть жителі Великобританії, Німеччини, Франції та Норвегії. Замовлення почнуть формувати пізніше, а до цього моменту депозит можна безперешкодно повернути. Перші поставки Honda Е клієнтам розпочнуться весною наступного року.

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