Найгірші концепт-кари в автоіндустрії: фото

Журналісти Carscoops провели опитування серед власної аудиторії й склали перелік найбільш невдалих концептів, які не отримали власних серійних версій. До нього увійшли наступні автівки:

Chrysler Atlantic

Chrysler Atlantic 1995 року – це шоу-кар, що повинен був випромінювати люксовий шарм бренду, проте незвичні пропорції та краплеподібні мотиви з дивною задньою частиною разом створювали нетипову зовнішність. Врешті-решт, автомобіль не отримав серійну версію, адже був технічно складним.

Читайте також: Топ провалів в автоіндустрії за останні роки

Isuzu Como F1

Наступним в переліку йде Isuzu Como F1 Super Truck 1991 року. Крім того, що цей шоу-кар мав дуже складну й дивну назву, його кузов є абсолютно нетиповим навіть за сучасними мірками. Що ще вражаюче – це двигун V12 P799WE, що встановлювався в болідах Lotus для Формули 1 й розвивав 740 кінських сил. Наразі доля концепції невідома, оскільки вона не отримала подальшого розвитку.

Також цікаво: Складено рейтинг найнадійніших автомобілів Європи

Isuzu Zen

Як стає очевидно з назви, Isuzu Zen 2001 року був створений для людей, що потребують мобільного простору для відпочинку або роботи прямо в автомобілі. Через це концепт мав інтер’єр, що за потреби трансформувався у традиційну японську чайну кімнату з бамбуковою підлогою та татамі.

При цьому кермо, селектор передач та сидіння можна було сховати в окремі ніші. Хоча автомобіль не пішов у серійне виробництво, він продемонстрував інноваційний підхід до дизайну та функціональності транспортних засобів. Попри це, його дизайн важко назвати привабливим.

Також на тему: Найгірший автовиробник соцтабору Yugo показав свій новий концепт

Rolls-Royce 103EX

Rolls-Royce 103EX дебютував у 2016 році з нагоди 100-річчя BMW Group й уособлював бачення бренду автомобілів через 100 років. Він мав деякі дивні дизайнерські елементи, зокрема дах, що піднімається, як крило чайки, а також відсутність керма. З усім тим, автофанати взагалі не оцінили його зовнішність.

Нагадаємо: Складено рейтинг найнадійніших китайських авто