Найгірші концепт-кари в автоіндустрії: фото

ФОТО: Carscoops|
Isuzu Como F1
Журналісти Carscoops провели опитування серед власної аудиторії й склали перелік найбільш невдалих концептів, які не отримали власних серійних версій. До нього увійшли наступні автівки:
Chrysler Atlantic
Chrysler Atlantic 1995 року – це шоу-кар, що повинен був випромінювати люксовий шарм бренду, проте незвичні пропорції та краплеподібні мотиви з дивною задньою частиною разом створювали нетипову зовнішність. Врешті-решт, автомобіль не отримав серійну версію, адже був технічно складним.
Читайте також: Топ провалів в автоіндустрії за останні роки
Isuzu Como F1
Наступним в переліку йде Isuzu Como F1 Super Truck 1991 року. Крім того, що цей шоу-кар мав дуже складну й дивну назву, його кузов є абсолютно нетиповим навіть за сучасними мірками. Що ще вражаюче – це двигун V12 P799WE, що встановлювався в болідах Lotus для Формули 1 й розвивав 740 кінських сил. Наразі доля концепції невідома, оскільки вона не отримала подальшого розвитку.
Також цікаво: Складено рейтинг найнадійніших автомобілів Європи
Isuzu Zen
Як стає очевидно з назви, Isuzu Zen 2001 року був створений для людей, що потребують мобільного простору для відпочинку або роботи прямо в автомобілі. Через це концепт мав інтер’єр, що за потреби трансформувався у традиційну японську чайну кімнату з бамбуковою підлогою та татамі.
При цьому кермо, селектор передач та сидіння можна було сховати в окремі ніші. Хоча автомобіль не пішов у серійне виробництво, він продемонстрував інноваційний підхід до дизайну та функціональності транспортних засобів. Попри це, його дизайн важко назвати привабливим.
Також на тему: Найгірший автовиробник соцтабору Yugo показав свій новий концепт
Rolls-Royce 103EX
Rolls-Royce 103EX дебютував у 2016 році з нагоди 100-річчя BMW Group й уособлював бачення бренду автомобілів через 100 років. Він мав деякі дивні дизайнерські елементи, зокрема дах, що піднімається, як крило чайки, а також відсутність керма. З усім тим, автофанати взагалі не оцінили його зовнішність.