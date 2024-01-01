Топ провалів в автоіндустрії за останні роки

Журналісти Drive зібрали підбірку найбільших розчарувань за період з 2000 по 2024 рік.

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Американські автовиробники

У минулому столітті, “велика американська трійка” – Ford Motor Company, General Motors і Chrysler Corporation – домінували на внутрішньому ринку та мали значну присутність за кордоном. Однак, все почало змінюватись в 1960-х роках, коли на ринку США з’явився VW Beetle.

Потім, у 1970-80 роках перевага була за корейськими та японськими малолітражними авто, а зараз вона повністю за китайськими брендами. У США є багато інноваційних і цікавих транспортних засобів, але сьогодні більшість з них, здається, електричні – і зі значком Tesla, Rivian або Lucid.

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Натомість найкращі автомобілі Ford розроблені в Європі (Fiesta, Focus, Puma) або Австралії (Ranger, Everest), Chrysler/Dodge тепер належить Stellantis й перебуває не в найкращій формі, тоді як General Motors також втрачає свої позиції на багатьох ключових ринках.

Автомобілі стали схожими

Здається, що більшість автомобілів, випущених сьогодні, продаються в певних відтінках білого, сріблястого, сірого чи чорного, з монотонним інтер’єром й без можливості унікального оснащення. Все тому, що саме цього й хочуть покупці.

Очевидно, що автовиробникам немає сенсу витрачати мільйони на розробку та маркетинг унікальних моделей, у той час, як конкуренти виготовлять стандартний затребуваний SUV. Наразі більшість опцій додаткового оснащення, які хоч трохи зроблять автівку унікальнішою, доступні за шалену доплату, тоді як спрощення та стандартизація усіх моделей, вірогідно, існують, аби збільшити прибутковість.

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Куди поділися всі дешеві веселі автомобілі?

Цей пункт безпосередньо пов’язаний з попереднім: унікальні спортивні купе або хот-хетчі стають дорожчими. На початку 2000-х або 2010-х такі моделі, як Nissan 350/370Z, Toyota GT86, або високопродуктивні версії Ford Focus чи Volkswagen Golf можна було придбати за відносно невелику ціну, однак тепер їх наступники коштують чи не вдвічі дорожче. Звісно, інфляція відіграє певну роль, залишаючи молодому автолюбителю мало можливостей для потіхи.

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Модель, яка не виправдала очікувань – Alfa Romeo 4C

Автомобільна промисловість всіяна історіями про моделі, які так і не виправдали своїх очікувань. Багато хто промахнувся, але не настільки як Alfa Romeo з купе під назвою 4C. Модель мала стати італійською відповіддю на Lotus Elise.

Проте, динаміка їзди ніколи не відповідала її вражаючому вигляду суперкара, двоспицеве кермо мало жахливий дизайн, а відсутність механічної коробки передач була вагомою причиною, щоб потенційні покупці відмовились від 4C. Через кілька років французький Alpine A110 зумів зробити все, чого не змогли італійці, навіть попри те, що його дизайн не був таким вражаючим.