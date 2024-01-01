Топ провалов в автоиндустрии за последние годы

Журналисты Drive собрали подборку самых больших разочарований за период с 2000 по 2024 год.

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Американские автопроизводители

В прошлом веке, “большая американская тройка” – Ford Motor Company, General Motors и Chrysler Corporation – доминировали на внутреннем рынке и имели значительное присутствие за рубежом. Однако, все начало меняться в 1960-х годах, когда на рынке США появился VW Beetle.

Затем, в 1970-80 годах преимущество было за корейскими и японскими малолитражными авто, а сейчас оно полностью за китайскими брендами. В США есть много инновационных и интересных транспортных средств, но сегодня большинство из них, кажется, электрические – и со значком Tesla, Rivian или Lucid.

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Зато лучшие автомобили Ford разработаны в Европе (Fiesta, Focus, Puma) или Австралии (Ranger, Everest), Chrysler/Dodge теперь принадлежит Stellantis и находится не в лучшей форме, тогда как General Motors также теряет свои позиции на многих ключевых рынках.

Автомобили стали похожими

Кажется, что большинство автомобилей, выпущенных сегодня, продаются в определенных оттенках белого, серебристого, серого или черного, с монотонным интерьером и без возможности уникального оснащения. Все потому, что именно этого и хотят покупатели.

Очевидно, что автопроизводителям нет смысла тратить миллионы на разработку и маркетинг уникальных моделей, в то время, как конкуренты изготовят стандартный востребованный SUV. Сейчас большинство опций дополнительного оснащения, которые хоть немного сделают машину уникальной, доступны за бешеную доплату, тогда как упрощение и стандартизация всех моделей, вероятно, существуют, чтобы увеличить прибыльность.

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Куда делись все дешевые веселые автомобили?

Этот пункт напрямую связан с предыдущим: уникальные спортивные купе или хот-хэтчи становятся дороже. В начале 2000-х или 2010-х такие модели, как Nissan 350/370Z, Toyota GT86, или высокопроизводительные версии Ford Focus или Volkswagen Golf можно было приобрести за относительно небольшую цену, однако теперь их преемники стоят чуть ли не вдвое дороже. Конечно, инфляция играет определенную роль, оставляя молодому автолюбителю мало возможностей для потехи.

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Модель, которая не оправдала ожиданий – Alfa Romeo 4C

Автомобильная промышленность усеяна историями о моделях, которые так и не оправдали своих ожиданий. Многие промахнулись, но не настолько как Alfa Romeo с купе под названием 4C. Модель должна была стать итальянским ответом на Lotus Elise.

Однако, динамика езды никогда не соответствовала ее впечатляющему виду суперкара, двухспицевый руль имел ужасный дизайн, а отсутствие механической коробки передач было весомой причиной, чтобы потенциальные покупатели отказались от 4C. Через несколько лет французский Alpine A110 сумел сделать все, чего не смогли итальянцы, даже несмотря на то, что его дизайн не был таким впечатляющим.