Сейчас большинство автомобилей с ДВС оборудовано турбонаддувом. Швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые запатентовал конструкцию турбокомпрессора еще в 1905 году, но понадобилось более полувека, чтобы автопроизводители смогли адаптировать его для серийных авто.

Принцип работы турбонаддува достаточно прост – благодаря потоку выхлопных газов турбокомпрессор сжимает всасываемый воздух и направляет его в камеру сгорания, таким образом увеличивая мощность двигателя.

Читайте также: Что стоит знать о рекуперации в электромобилях

Oldsmobile Jetfire 1962 года

Сейчас среди авто фанатов существует дискуссия, что первым серийным автомобилем с турбонаддувом был Chevrolet Corvair Monza, однако, на самом деле им был Oldsmobile Jetfire, который представили за несколько месяцев до дебюта Chevrolet.

Jetfire оснащали достаточно инновационным на тот момент алюминиевым V8, объемом 3,5 литра, который разработала компания Buick. Однако, инженеры Oldsmobile решили сделать его еще более уникальным, добавив в его конструкцию турбокомпрессор Garrett AiResearch.

Несмотря на то, что мощность двигателя выросла до 215 л.с. и двигатель начал потреблять меньше топлива, агрегат оказался очень капризным и ненадежным, и его производство прекратили в 1963 году.

Также интересно: Как изменились 5 культовых американских внедорожников: фото

1975 Porsche 930 (911 Turbo)

Несмотря на то, что первые попытки автопроизводителей создать турбо мотор оказались провальными, некоторые компании продолжали исследования технологии. В 1970-х годах было выпущено сразу несколько надежных автомобилей с турбонаддувом. Пожалуй, наиболее знаковым среди них был Porsche 930 1975 года.

Базовый 930 оснащался 3,0-литровым шести цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Инженеры Porsche решили установить турбокомпрессор KK&K и получили феноменальный результат – мощность выросла до 256 л.с. и 329 Нм, что позволило 911 Turbo стать самым мощным автомобилем компании на тот момент.

Интересно, что из-за огромной задержки, (так называемую "турбо яму"), мощность двигателя была доступна не сразу, что делало автомобиль непредсказуемым и часто приводило к авариям, из-за чего этот 911 получил прозвище "Вдовец". Несмотря на это, автомобиль был чрезвычайно популярным, а компания Porsche до сих пор предлагает 911 Turbo.

Читайте также: В Украине появился Porsche 911 от компании Singer стоимостью $650 000

1978 Saab 99 Turbo

В отличие от Porsche 911 Turbo, который был чистокровным спортивным автомобилем, модель 99 Turbo несуществующего ныне автопроизводителя Saab, был первым обычным серийным авто, с мощностью спорткара.

Модель представили в 1968 году и она была чрезвычайно популярна в странах Скандинавии. В 1978 году инженеры Saab решили добавить спортивную версию в модельный ряд 99. Они оснастили 2,0-литровый восьми клапанный двигатель электронной системой впрыска топлива Bosch и турбиной Garrett T3.

Мощность двигателя выросла до 135 л.с., что позволяло автомобилю с небольшим весом разогнаться до первой сотни за 9 секунд. Кажется, что эти цифры не большие, однако на то время Saab 99 Turbo был самым производительным в своем классе.

Также интересно: Концептуальный Saab получил новых владельцев

1978 Mercedes-Benz 300 SD (W116)

В то же время Mercedes-Benz столкнулся с другой проблемой. Покупатели стремились получить мощный дизельный седан серии W116, ведь существующий пяти цилиндровый агрегат мощностью 77 л.с. их не удовлетворял.

На тот момент турбодизели существовали только в промышленных целях и установка турбонаддува на дизельный двигатель для легкового авто было чрезвычайно сложным.

Несмотря на это инженерам удалось создать такой двигатель, мощность которого составляла 110 л.с., что позволило автомобилю Mercedes-Benz стать первым серийным автомобилем с турбодизелем. Вскоре вся автомобильная промышленность перешла на дизельные двигатели с турбонаддувом, и в конце 1990-х годов популярность таких двигателей была на пике.

Читайте также: Официально представлен новый Mercedes-Benz G-класс

Maserati Biturbo 1981 года

После того как автопроизводители освоили технологию турбокомпрессоров, они решили сделать следующий очевидный шаг – оснастить автомобили не одной, а двумя турбинами.

Первыми это удалось инженерам Maserati с моделью с красноречивым названием Biturbo в 1980 годах. Карбюраторный V6 оборудовали двумя турбокомпрессорами и его мощность выросла до 189 л.с. Интересно, что из-за его ненадежности и квадратного внешнего вида Biturbo 1981 года считают одним из худших автомобилей, которые когда-либо создавала Maserati.