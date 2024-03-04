Автомобильные фанаты в США очень ценят большие и мощные внедорожники, однако под влиянием времени, культовые модели весьма существенно видоизменились. Некоторые из них даже превратились из внедорожников в семейные кроссоверы.

Из-за современного направления автопроизводителей на устранение вредных выбросов в атмосферу, некоторые культовые модели внедорожников получили электрические генерации. Эксперты Autoblog рассказали о 5 классических американских авто и их современных аналогах.

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Jeep Wagoneer

Jeep Wagoneer 1975 года и электрический Jeep Wagoneer S 2024 года

Первое поколение Wagoneer было представлено в 1963 году. Он стал пионером в классе SUV и заслужил авторитет надежного и выносливого внедорожника. Бренд Jeep, что теперь принадлежит концерну Stellantis, представил актуальную линейку Wagoneer и Grand Wagoneer в 2020 году. В этом году ожидается официальный дебют электрического Wagoneer, который предложит впечатляющие характеристики.

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Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer 1973 года и Chevrolet Blazer EV 2024 года

Современный Chevrolet Blazer впервые был представлен в 2019 году как спортивный семейный внедорожник. Нынешний Blazer совсем не похож на своего внедорожного старшего брата, но ему все равно удалось стать одним из самых популярных внедорожников в США за последние годы. Электрическая версия Blazer EV появилась позже и является одной из первых моделей GM, построенных на новой аккумуляторной платформе Ultium.

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Hummer

Hummer H2 и пикап Hummer EV 2023 года

В 2021 был представлен электрический пикап Hummer EV, который не имеет ничего общего с предыдущими моделями бренда, ведь они, фактически, были гражданскими версиями военного HMMWV. Топовая комплектация электрического пикапа начинается с $113 000 и известно, что за 2023 год было продано менее тысячи таких автомобилей.

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Ford Bronco

Первое поколение, которое стало одним из основателей моды на автомобили класса SUV было представлено 1966 году и продержалось на конвейере 11 лет. Второе поколение появилось как ответ на Chevrolet Blazer, однако было очень неудачным, и в 1979 году компания представила успешное, третье поколение модели, которое создали на основе пикапа Ford Ranger.

Ford Bronco 1971 года и Ford Bronco 2022 года

После ошеломляющего успеха компания представила еще два следующих поколения Bronco, пока в 1996 году не заменила его моделью Ford Expedition. Компания Ford предоставила вторую жизнь модели Bronco уже в 2020 году, на фоне роста популярности больших семейных кроссоверов, однако современная модель все еще проигрывает на американском рынке.

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Ford Ranger

Ford Ranger 1985 года и Ford Ranger 2024 года

Целью проекта оригинального Ranger было создание компанией Ford среднего по размеру пикапа, который бы визуально и по характеристикам напоминал F-серию. Модель имела хорошие продажи, а потому в 1998 компания представила интернациональную модель. В 2019 году Ford вернула модель Ranger на внутреннем рынке и теперь пикап больше не продается за рубежом.