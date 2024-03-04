Автомобільні фанати в США дуже цінують великі та потужні позашляховики, проте під впливом часу, культові моделі досить суттєво видозмінились. Деякі з них навіть перетворились з позашляховиків у сімейні кросовери.

Через сучасне спрямування автовиробників на усунення шкідливих викидів в атмосферу, деякі культові моделі позашляховиків отримали електричні генерації. Експерти Autoblog розповіли про 5 класичних американських авто та їх сучасні аналоги.

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Jeep Wagoneer

Jeep Wagoneer 1975 року та електричний Jeep Wagoneer S 2024 року

Перше покоління Wagoneer було представлено у 1963 році. Він став піонером у класі SUV й заслужив авторитет надійного та витривалого позашляховика. Бренд Jeep, що тепер належить концерну Stellantis, представив актуальну лінійку Wagoneer і Grand Wagoneer у 2020 році. Цього року очікується офіційний дебют електричного Wagoneer, який запропонує вражаючі характеристики.

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Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer 1973 року та Chevrolet Blazer EV 2024 року

Сучасний Chevrolet Blazer вперше був презентований у 2019 році як спортивний сімейний позашляховик. Нинішній Blazer зовсім не схожий на свого позашляхового старшого брата, але йому все одно вдалося стати одним із найпопулярніших позашляховиків у США за останні роки. Електрична версія Blazer EV з’явилася пізніше і є однією з перших моделей GM, побудованих на новій акумуляторній платформі Ultium.

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Hummer

Hummer H2 і пікап Hummer EV 2023 року

У 2021 було представлено електричний пікап Hummer EV, який не має нічого спільного з попередніми моделями бренду, які, фактично, були цивільними версіями військового HMMWV. Топова комплектація електричного пікапа починається з $113 000 й відомо, що за 2023 рік було продано менше тисячі таких автомобілів.

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Ford Bronco

Перше покоління, яке стало одним з фундаторів моди на автомобілі класу SUV було представлено 1966 році й протрималось на конвеєрі 11 років. Друге покоління з’явилось як відповідь на Chevrolet Blazer, проте було дуже невдалим, й у 1979 році компанія презентувала найуспішніше, третє покоління моделі, яке створили на основі пікапа Ford Ranger.

Ford Bronco 1971 року та Ford Bronco 2022 року

Після приголомшливого успіху компанія презентувала ще два наступних покоління Bronco, аж поки у 1996 році не замінила його моделлю Ford Expedition. Компанія Ford надала друге життя моделі Bronco вже у 2020 році, на тлі зростання популярності великих сімейних кросоверів, проте сучасна модель все ще програє на американському ринку.

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Ford Ranger

Ford Ranger 1985 року та Ford Ranger 2024 року

Метою проєкту оригінального Ranger було створення компанією Ford середнього за розміром пікапа, який би візуально й за характеристиками нагадував F-серію. Модель мала гарні продажі, а тому у 1998 компанія представила інтернаціональну модель. У 2019 році Ford повернула модель Ranger на внутрішньому ринку й тепер пікап більше не продається за кордоном.