Худшие концепт-кары в автоиндустрии: фото

Журналисты Carscoops провели опрос среди собственной аудитории и составили перечень самых неудачных концептов, которые не получили собственных серийных версий. В него вошли следующие автомобили:

Chrysler Atlantic

Chrysler Atlantic 1995 года – это шоу-кар, который должен был излучать люксовый шарм бренда, однако необычные пропорции и каплевидные мотивы со странной задней частью вместе создавали нетипичную внешность. В конце концов, автомобиль не получил серийную версию, ведь был технически сложным.

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Isuzu Como F1

Следующим в перечне идет Isuzu Como F1 Super Truck 1991 года. Кроме того, что этот шоу-кар имел очень сложное и странное название, его кузов является абсолютно нетипичным даже по современным меркам. Что еще более впечатляюще – это двигатель V12 P799WE, который устанавливался в болидах Lotus для Формулы 1 и развивал 740 лошадиных сил. Сейчас судьба концепции неизвестна, поскольку она не получила дальнейшего развития.

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Isuzu Zen

Как становится очевидно из названия, Isuzu Zen 2001 года был создан для людей, требующих мобильного пространства для отдыха или работы прямо в автомобиле. Поэтому концепт имел интерьер, что при необходимости трансформировался в традиционную японскую чайную комнату с бамбуковым полом и татами.

При этом руль, селектор передач и сиденья можно было спрятать в отдельные ниши. Хотя автомобиль не пошел в серийное производство, он продемонстрировал инновационный подход к дизайну и функциональности транспортных средств. Несмотря на это, его дизайн трудно назвать привлекательным.

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Rolls-Royce 103EX

Rolls-Royce 103EX дебютировал в 2016 году по случаю 100-летия BMW Group и олицетворял видение бренда автомобилей через 100 лет. Он имел некоторые странные дизайнерские элементы, в частности крышу, поднимающуюся, как крыло чайки, а также отсутствие руля. Со всем тем, автофанаты вообще не оценили его внешность.

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