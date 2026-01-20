Нічний арешт за підозрою отримав директор тролейбусного депо з Рівного

Державний аудит та досудове розслідування показали, що головний менеджер комунгоспу завищив суму втрат комунального підприємства, що підлягає відшкодуванню з міського бюджету.

Як йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури, мова йде про виконання договірних зобов'язань підприємства в організації надання транспортних послуг.

Акти виконаних робіт були сфальсифіковані

За матеріалами справи, яку ведуть прокуратура та поліцейське відомство, 60-річний керівник комунальної установи, подав акти на відшкодування коштів за надані послуги з бюджету Рівненської міської територіальної громади на загальну суму понад 2 млн грн, чого насправді не було.

Попередньо встановлено, що обсяги виконаних робіт були завищені. Це ввело в оману фінансистів громади та завдало збитків на зазначену суму.

Що інкримінують керівнику комунгоспу

Слідчі слідчого управління поліції Рівненської області за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникові про підозру за ч.2 ст.367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

За цією статтею у разі серйозних наслідків суд може визначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

В суді вину потрібно буде довести

На думку експертів, справа може розвалитися вже на першому засіданні за умови, що отримані кошти міського бюджету не пішли у кишеню керівникові, а спрямовані на розвиток підприємства, придбання запчастин, ремонт рухомого складу чи зарплату працівників підприємства.

Якщо таке припущення у суді підтвердиться, то керівник відбудеться переляком, його покарають за підробку документів фінансової звітності, він може позбутися посади, але не стане ув'язненням за кримінальним злочином. Коли ж в суді доведуть зловживання службовим становищем з метою збагачення, то тут доведеться відповідати сповна.