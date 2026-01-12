Підполковник Рівненського ТЦК на "подарованій" Toyota довго не їздив

Діяв посадовець зухвало. Заброньованим військовозобов'язаним чоловікам офіцер "погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови". Висока посада у Рівненському ОТЦК та СП дозволяла підполковнику вирішувати питання на власний розсуд.

Як йдеться у повідомленні Хмельницького управління Державного бюро розслідувань, розмір "оплати" коливався від 10 до 12 тисяч доларів США. Конкретна сама залежала від підстав, за якими чоловік мав отримати подальшу відстрочку. На зняття з розшуку мобілізованих також діяв тариф.

Читайте також За вимагання "десятини" з тендеру офіцер-прикордонник може отримати 10 років вʼязниці

"За даними слідства, у грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки організував та реалізував механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаного у вигляді транспортного засобу", – уточнюють в Офісі Генерального прокурора.

Зняти з розшуку можна за кросовер

Документально встановлено, що за зняття чоловіка з розшуку в державному реєстрі "Оберіг" посадовець через підлеглого посередника вимагав оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску.

Не нова, але в доброму технічному стані Toyota Highlander була записана іншу особу, але їздив на ній заступник обласного воєнкома. Фото: оперативна зйомка ДБР

Розмір неправомірної вигоди становив 12 тисяч доларів США. В цю суму також входила послуга за забезпечення подальшого непризову під час загальної мобілізації.

Читайте також Військовослужбовець погорів на продажі "гуманітарних" машин

Схем мав багато, але хабар є хабар

Вигадливий посадовець мав не одну, а кілька розроблених схем. Це робилося для того, щоб приховувати походження коштів.

До оборудок зі збагачення він в усному наказовому порядку залучав підлеглих, змушуючи тих діяти в його інтересах.

Можуть "дати" десять років, хоча…

"Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у релізах ДБР та Офісу Генерального прокурора.

Читайте також Полковник ЗСУ не замовляв вантажівку, яку благодійний фонд завозив в Україну

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Але це має вирішити суд.

Слідчі дії та арешт підозрюваного хабарника з ТЦК Рівшенщини. Фото: оперативна зйомка ДБР

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 2 млн. 271 тис. грн застави.

Триває досудове розслідування, зокрема встановлюють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП.