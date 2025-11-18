Німецькі універсальні роботи Gereon матимуть українське походження

У появі наземних роботизованих комплексів Gereon на наших ділянках фронту нічого особливого немає, оскільки з ними наші військові вже майже рік тримають оборону. Відгуки схвальні.

Як пише спеціалізований ресурс Militarnyi, ці машини активно використовуються на операціях з логістики, розвідки, евакуації поранених тощо. Але цього разу постулати привабливості звучать особливо приємно.

Уже помітно український слід у німецьких машинах

По-перше, радує те, що український підрозділ німецької оборонної компанії ARX Robotics активно локалізує виробництво компонентів для НРК Gereon.

Уже є гарний приклад інтеграції у ці машини вітчизняних турелей "ШаБля" та "Буря", адаптації системи під реальний бойовий досвід українських військових. Це якнайкраще підкреслює співпрацю інженерів обох сторін та формує технологічні переваги України.

Дистанційно керований "Гереон" спроможний нести 500-кілограмове корисне навантаження та ще й тягнути на фаркопі причіп чи санки. Скриншот: Авто24

По-друге, німецька компанія ARX Robotics отримала велике замовлення на постачання наземних роботизованих систем Gereon для України. Новий контракт вже дає третє розширення парку цих машин.

По-третє, частину виробництва компанія перенесла в Україну. Це не тільки нові робочі місця на виробничому майданчику, але й залучення українських підприємств до співпраці, відкриття замовлень на компоненти системи, що прискорить постачання та суттєво вплине на зростання української промисловості.

В операційній мережі Mithra OS

"Виробництво на нашому українському заводі та співпраця з місцевими партнерами прискорюють інтеграцію в армію та забезпечують стабільність у роботі. Ми розвиваємо потужності й компетенції в Україні, які матимуть цінність і після виконання контракту", – зазначив CEO ARX Ukraine Ігор Корнілов.

Є ще один фактор привабливості: усі машини будуть об’єднані в єдину мережу через операційну систему Mithra OS. Це дозволить координувати дії, швидко реагувати на загрози та ефективно керувати технікою.

Модульні машини отримали ШІ

Нагадаємо, наземні роботизовані платформи ARX Robotics серії Gereon-RCS і Mithra OS отримують операційну систему з елементами ШІ, що інтегрує автономні та вже наявні платформи. ARX віднедавна активно взявся за цифрову трансформацію сухопутних військ і розвиток автономних систем нового покоління.

Основою лінійки продуктів ARX є модульна схема, перевірена в боях серія безпілотних наземних транспортних засобів Gereon. Розроблена з урахуванням реального армійського досвіду. Вона розрахована під корисне навантаження до 500 кг та добре інтегрується до широкого спектру завдань, має добрі три десятки варіантів операційного застосування.

Про кількісний портфель нинішнього замовлення гусеничних дистанційно керованих машин Gereon нічого не повідомляється, як і про вартість всього пакета, що в умовах воєнного часу цілком виправдано.