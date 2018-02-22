Новий Nissan Leaf отримав 5 зірок безпеки по результатами тестів Японської програми оцінки нових автомобілів (JNCAP).

Внесок в цей результат внесла система автономного водіння ProPILOT, що отримала 94,8 бала зі 100 можливих за безпеку пасажирів при зіткненні. До числа пристроїв і систем активної і пасивної безпеки, які забезпечили новому Nissan Leaf оцінку в 5 зірок, відносяться: жорстка несуча конструкція кузова, шість подушок безпеки, сидіння з посиленими підголівниками і рамами спинок, а також ремені безпеки з преднатяжителями і обмежувачами зусилля (для передніх сидінь і бічних місць на задньому сидінні).

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Крім того, новий Nissan Leaf пройшов тест JNCAP на захист від ураження електричним струмом. Цей тест показує, в якому ступені електромобілі захищають пасажирів від удару струмом в разі ДТП. На Nissan Leaf встановлена акумуляторна батарея з корпусом, що захищає її від пошкоджень. Компонування автомобіля і несуча конструкція кузова запобігає контакту пасажирів з деталями, що перебувають під високою напругою. Крім того, в разі ДТП активується пристрій призначений для відсічення струму.