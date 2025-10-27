Норріс виграє в Мексиці й очолює чемпіонат: огляд етапу Формули 1

Поул-позішн за результатами кваліфікації здобув Ландо Норріс. Другим стартував Шарль Леклер, а третім – Льюїс Хемілтон. Поряд з ним розташувався Джордж Рассел, а Макс Ферстаппен кваліфікувався п’ятим. Оскар Піастрі мав відверто слабкий темп, тому здобув лише восьму стартову позицію.

Читайте також: Формула 1: Ферстаппен стрімко скорочує відставання від лідерів чемпіонату

На відміну від попередніх Гран-прі Мексики, цьогорічна гонка відбулась без великої аварії в першому повороті. Пілоти уникнули зіткнень, але деякі, зокрема Ферстаппен, вилетіли на траву й були змушені зрізати другий поворот. Директори гонки вирішили, що за цей епізод штрафувати пілотів не варто.

Однак, вже за декілька хвилин Макс Ферстаппен вів боротьбу з Льюїсом Хемілтоном. Обороняючись, семикратний чемпіон не впорався з гальмуванням й теж зрізав поворот, але організатори оштрафували його на додаткових 10 секунд за неправильне повернення на трек. Через це Хемілтон втратив шанси на подіум і завершив гонку лише восьмим.

Також цікаво: McLaren протестувала свій найпотужніший гіперкар W1 в Сільверстоуні

Найбільш важливу роль у цих перегонах відіграла стратегія. Більшість гонщиків стартували на гумі Soft з подальшим запланованим переходом на Medium, тоді як Ферстаппен вчинив навпаки. І його ставка виявилась виграшною. Жовтий комплект гуми виявився не дуже вдалим вибором, й другу частину заїзду Ферстаппен стрімко скорочував відставання до Леклера.

На останніх колах він був вже в зоні атаки й з легкістю виграв би другу позицію, якби не поява на трасі режиму віртуального автомобіля безпеки через схід Карлоса Сайнса. До слова, для іспанця ця гонка була досить провальною, оскільки в нього виникли проблеми з лімітатором швидкості на піт-лейн, внаслідок чого він отримав два штрафи від дирекції.

Статус головної зірки здобув Олівер Берман, котрий стартував з 10 позиції, а фінішував четвертим. На початку він чудово пройшов Ферстаппена, а згодом тримав позиції від атак обох пілотів Mercedes та Оскара Піастрі.

Читайте також: Формула 1: Ферстаппен перемагає в Баку

Перемога дозволила Ландо Норрісу стати новим лідером чемпіонату з перевагою над Піастрі в 1 очко (357 проти 356 відповідно). Макс Ферстаппен, потенційно, має шанси на п’яте чемпіонство, але для цього йому потрібно виграти ще 36 очок у Норріса. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Бразилії на автодромі Жозе Карлуса Пачі (також відомий як Інтерлагос) вже 9 листопада.