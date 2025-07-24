Новий BYD Sealion 06 доступний у версії PHEV всього за 20 тисяч доларів

Як пише CarNewsChina, нова модель приєднається до серії Ocean. Повністю електрична версія кросовера побудована на архітектурі e-Platform 3.0 Evo від BYD та підтримує швидку зарядку 800 В. Тим часом варіант PHEV працює на гібридній технології DM-i п'ятого покоління компанії.

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Попри різні трансмісії, Sealion 06 має єдиний дизайн кузова з розділеними фарами та виразними повітрозабірниками в передній частині, разом з хвилястою світловою панеллю позаду та прихованими дверними ручками. BYD пропонує модель у п'яти кольорах кузова.

У салоні кросовер отримав симетричну панель приладів, доповнену 15,6-дюймовим плаваючим центральним інформаційно-розважальним екраном, цифровою панеллю приладів та плоским знизу чотириспицевим кермом. Центральна консоль має два підсклянники, поворотний регулятор температури для охолоджувального відділення та бездротову зарядну панель.

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Вбудований холодильник здатний вмістити до чотирьох пляшок. Доступні два варіанти кольору інтер'єру. Версія PHEV використовує 1,5-літровий турбомотор на 99 к.с. в парі з електромотором на 160 кВт (215 к.с.). Вона доступна з двома варіантами акумулятора: 18,3 кВт-год, що забезпечує 93 км запасу ходу виключно на електротязі, та 26,6 кВт-год з діапазоном 130 км відповідно.

Водночас загальний запас ходу з повним баком пального становить 1670 кілометрів. Повністю електричний Sealion 06 EV доступний у трьох конфігураціях: дві версії з одним двигуном та повнопривідна модель. Варіанти з одним двигуном мають електромотор на задній осі потужністю 170 кВт (231 к.с.) або 180 кВт (244 к.с.) у парі з акумуляторною батареєю Blade ємністю 65,28 кВт-год або 78,72 кВт-год з запасом ходу до 520 км або 605 км відповідно.

Версія з двома двигунами має передній двигун потужністю 110 кВт та задній двигуном потужністю 180 кВт, разом з такими ж акумуляторами. Вона може подолати до 550 км залежно від конфігурації. Автомобіль має довжину 4810 мм, ширину 1920 мм і висоту 1675 мм, а колісна база — 2820 мм. Споряджена маса, як зазначає BYD, становить 1890 кг.

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Також компанія зазначила, що Sealion 06 EV має простір для зберігання попереду об'ємом 142 літри та багажник на 757 літрів. У всіх варіантах BYD оснащений передніми сидіннями з підігрівом та вентиляцією, панорамним люком площею 1,73 квадратних метра, акустичною системою Dynaudio та розширеним переліком систем допомоги водієві “God’s Eye C”.