Високотехнологічний LiDAR створено спільно з компанією Luminar.

На автосалоні у Лос-Анджелесі компанія Volvo не представила жодного автомобіля. Натомість показала те, що робить автомоіблі марки настільки особливими, що їм не потрібна експозиція на шоу.

Як і було обіцяно, стенд Volvo у LA був без жодної машини. Шведи використали свій стенд, аби показати те, що вони називають “найсучаснішим сенсором LiDAR з найбільшою чутливістю на сьогодні”. Нова технологія обіцяє покращити безпеку у автономному транспорті Volvo.

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Фото: сприйняття оточення датчиками Volvo-Luminar нового покоління / Volvo

Розроблена спільно з компанією Luminar, система призначена для використання в автономних транспортних засобах, а її високотехнологічні датчики LiDAR можуть виявляти об'єкти, розташовані на відстані до 250 метрів. Це більше двох футбольних полів у довжину і Volvo зазначає, що це набагато більше, ніж може будь-яка інша подібна система сучасності.

Як пояснив виконавчий директор Luminar Остін Рассел, діапазон майже в десять разів перевищує деякі існуючі датчики LiDAR, і це означає, що вони можуть використовуватися на автономних автомобілях, що рухаються з високою швидкістю. Роботу системи продемонстровано на концепті Volvo 360c.



Система не просто здатна бачити далі, ніж суперників, оскільки вона також більш сприйнятлива та деталізована. Як зазначає Volvo, система здатна розпізнавати навіть деякі людські пози і може розпізнати окремі частини тіла, навіть якщо решту тіла не видно.

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