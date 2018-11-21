Якщо коротко: шведи збудували собі подіум на автошоу у Лос-Анджелесі, та на ньому не буде автомобілів.

Напередодні Volvo показала зображення мало зрозумілого тізера, а сьогодні прояснила картину.

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У першому тізері було зображення смартфона з написом "це не телефон" на екрані. Зізнаємось, ми були заінтриговані. Сьогодні ж усе прояснилось. Марка Volvo оголосила, що “нічого не покаже” на автошоу в Лос-Анджелесі.

У центрі стенду буде красуватися напис “Це не автомобіль” – досить сміливо, зважаючи, на те, як легко надати цій філософській сентенції негативного значення. “Вольво – це не автомобіль”.

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Та за словами представника компанії Мартена Левенстама, так виглядає бачення майбутнього мобільності у очах шведського бренду. “Замість презентації концептуального автомобіля ми поговоримо про саму концепцію автомобіля. Ми не отримаємо нагороду за кращу машину на шоу, та ен це для нас головне. Бо це не автошоу”, – заявив менеджер.

Фото: стенд Volvo на автошоу у Лос-Анджелесі / Volvo

Вільний від машин простір Volvo запропонує публіці ряд інтерактивних демонстрацій нових сервісів: доставка товарів в багажник, підписка на автомобіль, каршерінг. І звісно ж, не обійдуть увагою питання електрокарів та автономного руху.

У Volvo переконані, що на автомобільній виставці автомобілю не обов’язково бути центральним елементом експозиції. Сприйняття бренду споживачами, на думку Volvo, “сьогодні важливіше, ніж хром, шкіра або кінські сили”.

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