Базова модель має доволі демократичний цінник. Для кожної з кількох комплектацій пропонується система повного приводу, доплата за яку складає $1300

Північноамериканьске представництво Hyundai оголосило список комплектацій та ціни на новинку цього року – субкомпактний кросовер Kona.

Список комплектацій відкриває версія SE з переднім приводом та 2-літровим двигуном, що працює вкупі з 6-ступеневою трансмісією. Такий автомобіль у США оцінено в $20,385. Така ж силова установка пропонується для версії SEL, що коштуватиме $22,035. Усього на $150 дорожче доведеться заплатити покупцям за версію SEL з контрастно пофарбованим дахом.

Комплектації Limited та Ultimate оснащуютсья 1.6-літровим турбо-двигуном та семиступеневою роботизованою трансмісією. Версія Limited обійдеться у $25,585 у той час як цінник за Ultimate досягає $29,585. Ще $1,300 до будь-якої з комплектацій доведеться викласти тим, хто забажає отримати авто з приводом на усі колеса.

Старт продажів у США заплановано на березень поточного року. Коли автомобіль потрапить до України наразі точно не відомо.

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