Ефектна допрем'єрна відео-презентація спортивного купе дозволяє побачити новинку у дії: звук двигуна, перемикання передач, проходження прямих і поворотів, дріфт...

Mercedes нещодавно оголосив про плани представити оновлений C-class Coupe і кабріолет на Нью-Йоркському автосалоні. Напередодні прем’єри у Твітері американського відділення фірми з’явилось відео з AMG C63 S Coupe.

Наразі інформації про модель вкрай мало. На відео помітні легкі зміни у дизайні кузова, а також і деякі відмінності у оформленні інтер’єру, де з’явився оновлений контролер сенсорної панелі та 12,3-дюймова цифрова панель приладів.

AMG C63, як і його “цивільний” побратим у кузові седан, що був представлений на Женевському автосалоні раніше цього місяця, отримає вдосконалені системи допомоги водію, такі як система екстренного гальмування та система допомоги при зміні рядності.

Найбільшим питанням поки що залишається оновлення V8 – чи матиме цей агрегат більш потужну версію, порівняно з актуальною моделлю. У сучасному C63 мотор продукує 469 к.с. і 648 Нм, тоді як C63 S має 503 к.с. і 698 Нм.

Think you know fast? Watch out for the new Mercedes-AMG C 63 S Coupe, premiering tomorrow at the #NYIAS. pic.twitter.com/OK1WBOUog1 — Mercedes-Benz USAㅤ (@MBUSA) 26 березня 2018 р.

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