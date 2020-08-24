Спеціальний буклет містить 15 переваг Jeep Wrangler над новим Ford Bronco.

Користувачі форуму Bronco 6G гадають, що FCA побоюється втратити клієнтів нового Jeep Wrangler, через вихід відродженого Ford Bronco. Компанія, мовляв, вирішила допомогти дилерам вказувати на конкурентні переваги Wrangler, за допомогою спеціальної брошури.

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До недавнього часу Jeep Wrangler не мав прямих конкурентів на північноамериканському ринку. Однак шосте покоління Bronco виявилось настільки вдалим, що першу партію позашляховиків розкупили за кілька годин, а фірмі Ford довелося подвоїти обсяги випуску. Схоже, це не на жарт стурбувало маркетологів Jeep. Їх відповідь – у цьому буклеті.

- наявність в гаммі Jeep 3,0-літрового турбодизеля з крутним моментом 599 Нм (Ford буває тільки бензиновим, а пікова тяга не перевищує 542 Нм);

- складане лобове скло;

- опційний дах з сервоприводом, що піднімається і опускається натисканням кнопки;

- висока варіативність у виборі аксесуарів: для Bronco доступні понад 200 опцій, а для Wrangler, з урахуванням доробок Mopar, понад 300;

- наявність заднього диференціала підвищеного тертя Trac-Lok, який не пропонують для Ford;

- рекордне сумарне передавальне відношення 94,75:1 на Ford Bronco доступно тільки для базових позашляховиків з чотирициліндровим мотором і механічною трансмісією.

- швидкий старт продажів (у США запланований на кінець літа 2020 року) плагін-гібридного Wrangler 4xe з бензин-електричною силовою установкою. Гібридний Bronco вийде пізніше;

- можливість замовити заводську тюнінг-версію Rubicon Mopar з 37-дюймовими покришками і 101-міліметровим ліфтом підвіски.

- у Jeep Wrangler більша площа скління;

- дзеркала на Wrangler знімаються разом з дверима;

- у Wrangler спереду встановлений міцніший і ремонтопридатний міст, а у Bronco – незалежна підвіска;

- 80-річна історія Wrangler і безперервний випуск позашляховика, тоді як Bronco був відсутній майже чверть століття;

- потужна фанська спільнота Wrangler і довгий список нагород, зібраних Jeep лиш за останні 2 роки;

І хоча кілька останніх переваг можуть видатись не настільки суттєвими, як перші, для когось із потенційних покупців вони можуть зіграти важливу роль, при остаточному виборі.

Jeep також нагадує про свої плани вивести на ринок восьмицилиндрову версію Rubicon 392 з двигуном HEMI 6.4 на 450 к.с. і 610 Нм. Однак серійні перспективи такого потужного Wrangler не підтверджені, позашляховик перебуває в статусі концепту.

Фото: брошура для дилерів Jeep (не офіційне джерело) / bronco6g

Концерн Fiat-Chrysler не коментує витік буклету. Можливо, брошура є власною ініціативою одного з дилерів американської марки. І все ж занепокоєння FCA, було помітне вже під час презентації Bronco, одночасно з яким відбулась і прем’єра Wrangler Rubicon 392 та оперативно підготовлене оновлення.

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