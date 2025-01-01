Перші трактори автобренду Volkswagen у Європі не продаватимуться

Основою для навантажувача стала вже розроблена платформа електричного трактора VW MK1. Про особливості трактора розповіли журналісти видання Agrarheute.de.

Вони протестували як трактор в класичному виконанні, так і з навісною установкою навантажувача. Враження виявилися позитивними.

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Як з’ясувалося, для встановлення навіски взяли стандартну установку, що зазвичай має фронтальне розміщення на тракторах відповідних розмірних груп.

Однак конструкція електричного трактора Volkswagen MK1 така, що саме попереду, де в класичному тракторі розміщено двигун, стоїть акумуляторна ніша змінної батареї.

Фото: сайт Agrarheute.de

Монтувати там установку навантажувача ніяк не вийшло: коли акумулятор сідає, його просто витягують з ніші вперед на спеціальний візок й замінюють таким же чином з візка зарядженим накопичувачем.

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Через таку конструкційну особливість навіску німецької компанії STOLL змонтували позаду. Місце тракториста для цього зробили реверсним. У класичному варіанті водій повернутий обличчям вперед. То – класика для боронування чи дискування або транспортних операцій.

Для навантажувальних та інших операцій з ковшем крісло тракториста разом зі стійкою керма, джойстиковим підлокітником під праву руку, педальним блоком та панеллю приладів повертається у протилежний бік. З цієї позиції й ведеться управління фронтальним ковшем, що в нинішньому монтажному вигляді стає кормовим.

Скриншот: Авто24

Як розповідають наші колеги, трактор Volkswagen MK1 має потужність близько 40 к.с. Електродвигун забезпечує потужність для приводу (30 кВт) та допоміжних споживачів (20 кВт), таких як гідравліка та ВВП.

Маса трактора разом батареєю приблизно 2,5 тонни. Він не призначений для великомасштабних робіт, його спеціалізація напряму торкнеться роботи фермерських господарств, комунальних підприємств у сільській місцевості й навіть міст, невеликих ферм.

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В тестах і навантажувач, і трактор сподобалися (див відео тут). Однак під фініш розповіді про новачка журналісти добрі враження присмачили "ложкою дьогтю": акумуляторна машина для невеличких фермерських господарств та сільських комун у Німеччині не продаватиметься.

Скриншот: Авто24

Ймовірно, MK1 є частиною проєкту Volkswagen Gen.Farm. VW за цією програмою прагне полегшити роботу фермерів на ринках, що розвиваються, і тому "розробили електричний трактор для малих та середніх ферм".

Очікується, що першою країною стане Руанда, де під цей проєкт готується необхідна інфраструктура. Цю програму вже підтримав Руандійський інститут природоохоронного сільського господарства та університет у Руанді, що спеціалізується на природоохоронному сільському господарстві.