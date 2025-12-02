Перший електромобіль Малайзії коштує 19 тисяч доларів, але акумулятор слід докупити окремо

Як пише Carscoops, на відміну від конкурентів з Proton, які використовують платформи Geely, Perodua створила QV-E з нуля. Над проєктом працювали з 2023 року, інвестувавши близько 194 млн доларів у розробку, інженерію та випробування. Електрокросовер має 4170 мм у довжину, а отже близький за габаритами до Toyota C-HR та Nissan Juke.

Передок виділяється розділеними LED-фарами й виступаючими крилами. Дверні ручки виконані врівень із кузовом, а задні приховані в стійках. У базовій комплектації — 18-дюймові диски та два кольори: Ice Blue і Caviar Grey.

Інтер’єр простий, але сучасний: є два 10,25-дюймові дисплеї, плаваюча консоль, контурне підсвічування та шість подушок безпеки. Повний комплекс ADAS доступний уже в стартових версіях. QV-E базується на новій модульній платформі, створеній спільно з Magna Steyr.

Електромотор на передній осі видає 201 к.с. та 285 Нм, що дозволяє прискорюватися 0–100 км/год за 7,5 секунди. Запас ходу — до 445 км за циклом NEDC (реальні показники будуть нижчими, ближче до 330–360 км).

У вартість авто батарея не входить. Власники підписують 9-річний контракт на оренду, сплачуючи 275 рингітів (~67 доларів) на місяць. Perodua називає це “моделлю впевненості”, бо підписка включає довічну гарантію на батарею та зменшує ризик падіння залишкової вартості.

Перші QV-E вже з’їжджають з конвеєра. Спочатку — 500 авто на місяць, до кінця 2026 року планують збільшити обсяг до 3000 одиниць. Perodua прагне локалізувати 70% виробництва до 2030 року, а Малайзія очікує, що електромобілі досягнуть 15% всіх нових продажів до кінця десятиліття.