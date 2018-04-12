Черговий концепт для китайської фірми Hybrid Kinetic народився у стінах італійського дизайн-бюро. Цього разу - електричний кросовер.

На автосалоні у Пекіні 25 квітня італійська студія Pininfarina покаже два нові концепти, створені для китайського стартапу Hybrid Kinetic Group.

Кросовер отримав індекс K350 та приєднається до седана H500 для презентації на подіумі Pininfarina у Пекіні. Незважаючи на те, що обидва офіційні зображення більше приховують, ніж розкривають, вони дають зрозуміти, що електричний кросовер матиме стрімкий профіль та розкішний інтер'єр. Електричний кросовер K350 стане найменшим членом сімейства SUV Hybrid Kinetic Group. Раніше ми вже бачили п'ятимісний K550, та великий семимісний K750.

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K350 стане шостим за рахунком прототипом Hybrid Kinetic Group, включаючи ефектний HK GT з Женевського автосалону. На відміну від своїх більших гібридних братів, K350 матиме повністю електричну силову установку. Причому Hybrid Kinetic обіцяє запас ходу у 1000 км на одному заряді.

H500

H600



K350

K550



K750



HK GT



Як повідомила фірма з Гонконгу раніше, електрокари та гібриди під маркою Hybrid Kinetic мають з’явитись у продажу в Китаї та США вже у 2020 році.

Цікаво, що сама Pininfarina також збирається стати автовиробником. Чи йдеться про спільне підприємство з гонконгським стартапом Hybrid Kinetic Group, чи про власне виробництво – невідомо.

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