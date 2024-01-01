Подарована словаками "швидка" стала у Братиславі артефактом жахів війни

Автомобіль медичної допомоги який словаки придбали за свої донати й нарекли гарним українським іменем "Оксана" прослужив неповні два місяці й був уражений ворожим безпілотником. Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Словацькій Республіці.

Так машина гуманітарної місії, яку словацькі жінки-волонтерки особисто перегнали (див. відео нижче) у складі конвою транспорту до українського міста Ізюм і де передали українським жінкам-військовим, перетворився на купу брухту.

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Ще не вивітрилося з пам’яті, коли словацька документалістка Дорота Вльнова разом із фотографом Андреа Каліновою стали частиною жіночої експедиції "Листопад" у складі каравану з шести автомобілів, як прилетіла сумна звістка. Медики 38-ї окремої бригади морської піхоти сповістили про втрачений автомобіль.

Як було видно з надісланих фото, ремонту після такого ураження машина не підлягає. Лобове скло відсутнє, вікна теж діряві, дах зірвано, задні двері вирвало.

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Крізь отвори порваного металу проглядався спалений і розбитий салон. Двоє медиків з екіпажу машини, які їхали за пораненими, загинули.

Попри такий обпалений війною вигляд карети, волонтери вирішили дати понівеченому автомобілю друге життя. Вони зібрали гроші й попросили повернути "швидку" в Братиславу. Вперше з початку війни в Україні до Словаччини привезли автентичний знищений війною артефакт.

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Волонтерки вирішили зробити з цього реального експоната пам’ятник жахів війни й привернути увагу людства до вчиненої Росією кривавої окупації України. На ініціативу відгукнулися Посольство України у Словацькій Республіці, мерія Братислави, волонтерська організація Nadácia otvorenej spoločnosti та інші словацькі благодійні рухи.



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Тепер на площі столиці перед Старим ринком на постаменті виставлено понівечену машину швидкої допомоги. Це – тимчасова експозиція.

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З цієї нагоди відбувся церемоніал відкриття артефакту (див. відео внизу) за участю згаданих вище установ, організацій, волонтерських рухів та громадськості Братислави. Надалі повернений з російсько-української війни автомобіль подорожуватиме з пересувним постаментом Словаччиною та Чехією.

Вже складено й погоджено маршрут. До 5 травня автомобіль перебуватиме в Братиславі. Потім його перевезуть до Праги та Жиліни. В маршрутному листі також значиться участь в фестивалі на фестивалі Pohoda – Європа має бачити жахіття війни й гуртуватися для відсічі російської агресії.

Фото: Посольство України в Словаччині, мерія Праги, Nadácia otvorenej spoločnosti