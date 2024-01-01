Подаренная словаками "скорая" стала в Братиславе артефактом ужасов войны

Автомобиль медицинской помощи который словаки приобрели за свои донаты и нарекли красивым украинским именем "Оксана" прослужил неполные два месяца и был поражен вражеским беспилотником. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Словацкой Республике.

Так машина гуманитарной миссии, которую словацкие женщины-волонтеры лично перегнали (см. видео ниже) в составе конвоя транспорта в украинский город Изюм и где передали украинским женщинам-военным, превратился в груду металлолома.

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Еще не выветрилось из памяти, когда словацкая документалистка Дорота Вльнова вместе с фотографом Андреа Калиновым стали частью женской экспедиции "Листопад" в составе каравана из шести автомобилей, как прилетела печальная весть. Медики 38-й отдельной бригады морской пехоты сообщили о потерянном автомобиле.

Как было видно из присланных фото, ремонту после такого поражения машина не подлежит. Лобовое стекло отсутствует, окна тоже дырявые, крыша сорвана, задние двери вырвало.

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Сквозь отверстия порванного металла просматривался сожженный и разбитый салон. Двое медиков из экипажа машины, которые ехали за ранеными, погибли.

Несмотря на такой обожженный войной вид кареты, волонтеры решили дать изуродованному автомобилю вторую жизнь. Они собрали деньги и попросили вернуть "скорую" в Братиславу. Впервые с начала войны в Украине в Словакию привезли аутентичный уничтоженный войной артефакт.

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Волонтеры решили сделать из этого реального экспоната памятник ужасов войны и привлечь внимание человечества к совершенной Россией кровавой оккупации Украины. На инициативу откликнулись Посольство Украины в Словацкой Республике, мэрия Братиславы, волонтерская организация Nadácia otvorenej spoločnosti и другие словацкие благотворительные движения.



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Теперь на площади столицы перед Старым рынком на постаменте выставлена изуродованная машина скорой помощи. Это – временная экспозиция.

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По этому случаю состоялся церемониал открытия артефакта (см. видео внизу) с участием упомянутых выше учреждений, организаций, волонтерских движений и общественности Братиславы. В дальнейшем возвращенный с российско-украинской войны автомобиль будет путешествовать с передвижным постаментом по Словакии и Чехии.

Уже составлен и согласован маршрут. До 5 мая автомобиль будет находиться в Братиславе. Затем его перевезут в Прагу и Жилину. В маршрутном листе также значится участие в фестивале на фестивале Pohoda – Европа должна видеть ужасы войны и объединяться для отпора российской агрессии.

Фото: Посольство Украины в Словакии, мэрия Праги, Nadácia otvorenej spoločnosti