У нинішні вихідні синоптики знову обіцяють спекотні дні: вдень температура у більшості областей України сягатиме +33…+35 °С, а у південних регіонах очікуються екстремальні +35…+37 °С. Отож, що робити водію у таку спеку?

Головне – перед будь-якою поїздкою рекомендується добре відпочити, а для дороги у спекотну погоду таке неписане правило набуває подвійного значення. Це порада не лише медиків, але й водіїв з досвідом.

У ПДР про таке не йдеться, але не завадить знати, що високі температури з великою ймовірністю виснажують, додають млявості і провокують на сон. Та й взагалі, висока довколишня температура вплине на вашу здатність керувати автомобілем – час реакції і рівень концентрації сповільнюються.

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Відпочинок передусім

За будь-яких обставин перед поїздкою у теплій чи навіть розпеченій машині рекомендується перед цим спати (не подрімати), а саме поспати в нормальних умовах щонайменше 7 годин.

Тепер щодо самого автомобіля, якщо він не обладнаний кондиціонером, то рекомендується робити зупинки на перепочинок (бажано десь у затінку) хоча б через кожні 90 хвилин. Не через 100 чи 120 хвилини, а через кожні півтори години.

Якщо автомобіль укомплектований кондиціонером, то вам пощастило наполовину, оскільки автомобіль також спеку не любить і потребує уваги. Фото: carcility.com

Під час такої перерви ви маєте можливість вийти з машини, розім'яти ноги подихати свіжим повітрям, попити чаю з термоса, води з автохолодильника, якщо він, звісно, там є.

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Бажано встати до сходу і вирушити в дорогу на світанку, коли сонце не припікає. Це і для вашого авто краще, і вам легше. У будь-якому регіоні України сонце з 11:00 до 15:00 годин найпекучіше. Отож, постарайтеся уникнути цього проміжку часу для дороги.

Коротка зупинка у дорозі стане вам у пригоді – і втому зніме, і відпочинете. Просто покиньте салон і хоча б 5-7 хвилин погуляйте, води попийте, вдихніть повітря на повні груди. Фото: euroaptieka.lv



Перевірте свій автомобіль

Ваш автомобіль реагує на спеку так само, як і людина. Тим паче коли мова йде про екстремальну спеку. Отож навіть швидка перевірка певних систем не завадить, а допоможе запобігти будь-яким проблемам у дорозі.

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Механіки радять перед виїздом почати перевірку з рівня моторної оливи та охолоджуючої рідини. Ви можете позбавити себе багатьох клопотів під час спекотної поїздки, якщо заздалегідь перевірите контрольні рівні рідин:

рівень антифризу;.

моторна олива;

трансмісійна рідина;

гальмівна рідина;

рідина гідропідсилювача керма;

рідина склоомивача.

Якщо в машині відсутній компресор, то заїдьте на найближчу заправку й скористайтеся компресором для підкачки коліс: низький тиск у камерах в поєднанні з високими температурами і розпеченим асфальтом може стати ідеальним середовищем для розриву шини.

Долити антифриз в систему багато часу не займе, але від проблем в дорозі позбавить. І так вчиніть з іншими рідинами – перевірка зайвою не буває. Фото: bumper.guru

Не перегрівайтеся самі і не давайте перегріватися машині. На короткій зупинці шукайте для авто тінь від будівель, дерев. Якщо ви приїхали за місцем призначення, то постарайтеся припаркувати автомобіль у тіні – він також знемагає від високої температури.



Вода зайвою не буває

Зневоднення уникайте. В спеку слід з цього приводу враховувати вік, ожиріння, хвороби серця, психічні захворювання, поганий кровообіг, вживання ліків тощо. Все це має неабияке значення і значна кількість питної води у машині вам стане у пригоді.

Однак зберігайте воду так, щоб на пляшки не потрапляло сонце, оскільки сконцентровані промені «сонячного зайчика» можуть в ефекті лінзи наробити лиха.

Пийте більше води, ніж зазвичай, і не чекайте, поки вам захочеться пити. Фото: newsrnd.com

Воду зберігайте у будь-якому місці, можна навіть у багажнику, але якась її частина має бути завжди під рукою. Це не означає, що ви маєте її пити під час руху, керуючи автомобілем. Хочеш попити – зупинися й попий, відпочинь.

Вода в машині має бути навіть тоді, коли поїздка коротка. Але не забувайте про сонячні промені і ефект лінзи.

До речі дорогой позашляховик розплавився на сонці

Захистіть своїх дітей та домашніх тварин

В спекотну погоду дітей і тварин не можна залишати в машині. В дорозі давайте їм якнайбільше води. Частуйте дітей свіжими фруктами й овочами: огірочки, яблука, груші чи сливи – саме те, що необхідно.

Льодяники зайвими не будуть ні дітям, ні дорослим. Водієві вони також будуть корисними, особливо з охолоджуючим ефектом.

Навіть якщо ви всього на 10-15 хвилин в супермаркет біжите, то дітей в салоні не полишайте – там на сонці справжня духовка. Фото: Pediatric Associates of Charlottesville

Під час коротких зупинок виводьте дітей та домашніх тварин з салону, прогуляйтеся, розімніться, попийте води чи чаю з термоса, перекусіть і просто походіть: ваша безпека – в ваших руках.