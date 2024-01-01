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Поліцейські «фантоми» поки не планують випускати на українські дороги

Поліція наразі не використовує вже закуплені «фантоми», які можуть штрафувати автовласників за перевищення швидкості. До цього неоднозначного проекту найближчим часом повертатись не планують.
«Фантоми» поки не будуть випускати на дороги - Auto24

Поліцейські «фантоми»

Євген Гудущан
logo6 грудня, 17:05
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За бюджетний кошт було закуплено кілька автомобілів зі спецобладнанням, які призначенні для того, аби штрафувати автовласників за перевищення швидкості. Цей проект, якій називають «Фантом», заморожений і найближчим часом не буде запущений, про це повідомив інтерв’ю Українським Новинам перший заступний начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Система дуже ефективна і дуже дороговартісна. Вона тендітна і тому її зберігання має бути належним. Фантоми поки що не використовуються. Міністр внутрішніх справ висловив позицію щодо цього і ми це підтримуємо однозначно. До цього питання повернемось пізніше», - каже Олексій Білошицький.

Олексій Білошицький вважає “фантоми” дуже ефективною системою

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Нагадаємо, що Конституційний Суд України досі розглядає справу щодо відповідності нормам конституції механізму притягнення до відповідальності автовласників замість водіїв-порушників. Така «схема» працює з камерами автофіксації чотири роки й вже обійшлась українським автовласникам у понад два мільярди гривень.

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