Полицейские "фантомы" пока не планируют выпускать на украинские дороги

За бюджетные средства было закуплено несколько автомобилей со спецоборудованием, которые предназначены для того, чтобы штрафовать автовладельцев за превышение скорости. Этот проект, которой называют “Фантом”, заморожен и в ближайшее время не будет запущен, об этом сообщил в интервью Українським Новинам первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Система очень эффективная и очень дорогостоящая. Она хрупкая и поэтому ее хранение должно быть надлежащим. Фантомы пока не используются. Министр внутренних дел выразил позицию по этому поводу и мы это поддерживаем однозначно. К этому вопросу вернемся позже", - говорит Алексей Билошицкий.

Алексей Билошицкий считает “фантомы” очень эффективной системой

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Напомним, что Конституционный Суд Украины до сих пор рассматривает дело о соответствии нормам конституции механизма привлечения к ответственности автовладельцев вместо водителей-нарушителей. Такая "схема" работает с камерами автофиксации четыре года и уже обошлась украинским автовладельцам в более двух миллиардов гривен.