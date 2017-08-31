7 лютого набирає чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, яке запроваджує в Україні електронний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

На офіційному сайті відомства розміщена інформація про те, що з 07.02.2018 набирає чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 № 3631 «Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

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Згідно з документом, власники транспортних засобів можуть укладати договори через Інтернет та отримувати електронні поліси страхування. Розпорядженням передбачено можливість укладання договорів у паперовій або електронній формі, що враховує потреби споживачів страхових послуг, які не мають бажання або технічної можливості укласти електронний договір.

Завдяки впровадженню електронного полісу для поліції повинна спроститись можливість перевірки його наявності та чинності. Також завдяки реєстрації всіх полісів в базі МТСБУ, ймовірність придбання підробок зводиться до мінімуму.

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Однак виникає питання, що робити з Правилами дорожнього руху, які чітко регламентують, в яких випадках водій зобов'язаний пред'явити для перевірки страховий поліс. Чи буде достатньо показати працівникам поліції файл в електронній пошті? Страховики, про всяк випадок, радять возити з собою паперову версію полісу.