Серийное производство легендарного Land Rover Defender было прекращено в 2016 году. Он продержался на конвейере 68 лет, так и не изменив своего первозданного облика и сохранив превосходные внедорожные качества.

Серийное производство легендарного Land Rover Defender было прекращено в 2016 году. Он продержался на конвейере 68 лет, так и не изменив своего первозданного облика и сохранив превосходные внедорожные качества.

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Спецверсия, разработанная Land Rover будет называться Defender Works V8. Как следует из названия, под капотом будет установлен 5-литровый мотор V8 мощностью 400 л.с. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат от компании ZF. В остальном конструкция автомобиля будет прежней - стальная рама, неразрезные мосты с возможностью жесткой блокировки всех дифференциалов.

Разгон до первой сотни займет у спецверси всего 5,6 секунды, а максимальная скорость составит 171 км/ч. В угоду таким динамическим показателям внедорожник снабдили новой тормозной системой, более жесткими пружинами подвески и 18-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильной резиной.

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Внешне спецверсию можно будет отличить по нескольким косметическим изменениям. Кроме того новинка получит восемь эксклюзивных цветов для окраски кузова. В салоне тоже будут мелкие изменения в идее шильдиков, ручек и эмблем. Самым заметным отличием салона спецверсии станут спортивные кресла Recaro.

Всего Land Rover планирует выпустить 150 экземпляров эксклюзивных Defender Works V8. Цена каждого автомобиля будет начинаться от 150 000 фунтов стерлингов.