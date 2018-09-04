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Останні кілька днів перед світовою прем’єрою першого Mercedes-Benz з електричної серії EQ компанія показувала окремі деталі кросовера EQC, нагадуючи, про дату дебюту: 4 вересня. Дочекались. Вмикаємо. Знайомимось.



Спостерігати за прем’єрою можна також за цим посиланням на офіційний сайт, де також можна замовити новинку. Або знайти за хештегом #switchtoeq у Тwitter.

EQC став першою з шести електричних моделей котрі Mercedes-Benz планує вивести на ринок у межах лінійки EQ до 2022 року. Вперше концепт Generation EQ був представлений на Паризькому автосалоні 2016 року. Автовиробник наголошував, що вартість моделі буде значно скромнішою, ніж у головного конекурента – Tesla Model X. Мова йшла про суму у $45 тисяч.

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Через деякий час виробник розкрив характеристики передсерійного прототипа Mercedes-Benz EQC. 20 таких машин були виготовлені для тестувань у різноманітних кліматичних умовах і майже рік намотували кілометри у пісках та снігах. Такі тестові EQC обладнувались батарею на 70 кВт*год, что забезпечувало кросоверу автономний хід протягом 500 км. Пара електромоторів, по одному на кожній осі, мали спільну потужність у 410 к.с.

Серійний варіант Mercedes-Benz EQС 2019 буде досить близьким до концепту, як за дизайном, так і за технічним оснащенням. Серія допрем’єрних тізерів дозволила побачити окремі деталі машини трохи раніше офіційного дебюту. Досить чітким виявилось зображення салону. Mercedes наголошує, що, не дивлячись на електричну сутність, EQС відповідає високим цінностям бренду.

Фото: Концепт Mercedes-Benz EQC та його агрегати / Daimler, Electrek

Mercedes-Benz виведе EQС на ринок у 2019 році. Одразу за ним на конвеєр має встати і електричний хетчбек Mercedes-Benz EQA, а там і ще 4 новинки з лінійки EQ на підході. Електричний кросовер випускатиметься у німеччині, в місті Бремен.

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