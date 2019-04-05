Поки що це єдиний автомобіль в Україні, перші товарні GLE будуть доставлені клієнтам в травні.

Попит на нове покоління кросовера Mercedes-Benz GLE в Україні перевершив всі сподівання. Клієнти навіть не бачили автомобіль "вживу", однак вже замовили в офіційних дилерів близько двох сотень машин. А щоб показати новий GLE журналістам, дилерам бренду та потенційним клієнтам в Україні, першу машину привезли зі США (де виробляють цю модель) літаком.

Офіційна презентація Mercedes-Benz GLE пройшла 5 квітня на території заміського комплексу KIDEV поблизу Києва. Єдиний представлений для огляду автомобіль був доставлений офіційним імопртером бренду в Україні компанією "АвтоКапітал" повітряним шляхом з заводу Daimler в Таскалузі (США).

Ті ж клієнти, хто попередньо віртуально замовив новий Мерседес-Бенц GLE, отримають свої машин в травні. А якщо хтось захоче замовити авто після офіційної презентації, буде чекати до літа. І це ще не довго: квоти на новий G-Class, який було представлено в Україні минулого року, розпродані до весни 2020 року!

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Новий Mercedes-Benz GLE коштує від 1 690 715 грн. За ці гроші пропонують базову версію з дизельним двигуном GLE 300 d 4MATIC. Загалом вибір двигунів поки що обмежений серед трьох дизельних та одного бензинового. Причому якщо бензинова версія GLE 450 4MATIC коштуватиме від 1 861 988 грн, то топ-версія з найпотужнішим дизелем GLE 400 d 4MATIC – від 1 953 968 грн.

Серед головних відмінностей нового Mercedes-Benz GLE від попередника – більша на 80 мм колісна база, що дозволило отримати більше простору в салоні. На передній панелі – два широкоформатних дисплеї, розміщених поряд.

Активна підвіска E-Active Body Control на базі 48-вольтної мережі дає змогу регулювати силу демпфування кожного колеса окремо.

Незалежно від двигуна, всі варіанти Mercedes-Benz GLE мають 9-ступінчату автоматичну коробку передач 9G-Tronic.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz відкрив автозавод в Росії.